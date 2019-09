Etnabook | inizia con il botto la prima edizione del Festival del libro di Catania

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) La pioggia di ieri non ha fermato il treno culturale di, primodele della cultura di. A dare il via alla manifestazione, l’incontro con il giornalista Daniele Lo Porto e il prof. Tino Vittorio sulla figura storica di Nino Milazzo. Si è parlato, inoltre, di Graphic Novel con la Scuola del fumetto di Palermo e, successivamente, nelle ore pomeridiane si sono svolti tutti gli altri eventi in programma: “Nascere in Sicilia” con le considerazioni sulla figura dei partigiani e degli antifascisti con Enzo Russo. Un’antenazionale molto attesa è stata quella dello scrittore siciliano Daniele Zito, salito da qualche anno alla ribalta nazionale e internazionale, con ilUno di noi (Miraggi Edizioni); Francesco Filippi e Mussolini ha fatto anche cose buone (Bollati Boringhieri); Katya Maugeri e il suo Liberaci dai nostri mali (Villaggio Maori). La serata ...

MargheritaIngog : Domani a Catania inizia Etnabook - Festival Internazionale del Libro (E l'ansia, quella CONOSCIUTA, è già alle port… -