Esplosione in un’azienda di cannabis light a Trezzano sul Naviglio | tre operai feriti

(Di venerdì 20 settembre 2019) Le fiamme sono divampate in seguito a uno scoppio in viale Edison 36. Sono rimasti ustionati tredi 66, 25 e 20 anni: uno soccorso in codice rosso, gli altri due in codice giallo

StalinZio : RT @ilGatt0Pardo: Trezzano sul Naviglio: esplosione in un’azienda di cannabis light, si vede un'alta colonna di fumo. Sarà ricordata come l… - ilGatt0Pardo : Trezzano sul Naviglio: esplosione in un’azienda di cannabis light, si vede un'alta colonna di fumo. Sarà ricordata… - BreakingItalyNe : MILANO: Esplosione e incendio in un'azienda a Trezzano sul Naviglio: 3 operai feriti, di cui due gravi -