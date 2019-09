Erica Piamonte e Taylor Mega | botta e risposta sui social | Nessuna spiegazione da

Taylor Mega replica a Erica Piamonte : Dove stava quando non era a Milano e non era con me? : La lite in corso tra Taylor Mega ed Erica Piamonte si arricchisce di nuovi capitoli di giorno in giorno. Dopo la pubblicazione delle foto in cui la bionda friulana bacia appassionatamente un'altra ragazza (che non è la Piamonte), l'ex concorrente del GF16 è intervenuta per fare chiarezza sul suo rapporto con la Mega.\\Fino a pochi giorni fa nessuna delle due aveva mai ammesso che tra loro ci fosse un rapporto amoroso. Certo, che non fosse una ...

Erica Piamonte ancora contro Taylor Mega : Aspetto spiegazioni : Dopo qualche giorno di silenzio, Erica Piamonte ha deciso di tornare sull'argomento che tiene banco da ormai qualche giorno per dare la sua versione dei fatti sul tradimento (o presunto tale) di Taylor Mega nei suoi confronti. Come ormai consuetudine, Erica Piamonte ha scelto le storie di Instagram per raccontare come si sarebbe evoluta la vicenda, già dal famoso 9 settembre, quando Riccardo Signoretti ha comunicato di essere in possesso di ...

Taylor Mega il bacio bollente con Giorgia. L'ex Erica Piamonte : "Ma non ti fai schifo? Sei una me**a" : Taylor Mega ed Erica Piamonte sono una coppia da inizio estate, eppure il settimanale Nuovo Tv ha paparazzato la bella influencer baciare un'altra donna. La Mega avrebbe infatto tradito la sua fidanzata con L'ex corteggiatrice del programma di Canale5 Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. "Allora come s

Erica Piamonte TRADITA DA TAYLOR MEGA/ Spunta Daniele Dal Moro : incontri segreti? : ERICA PIAMONTE scopre del bacio di TAYLOR MEGA e Giorgia Caldarulo e si infuria: 'Ci siamo nascoste per i tuoi genitori e ora? Non ti fai schifo?'

Erica Piamonte perde le staffe contro Taylor : “Amicizia? Bocca mia taci!” : Erica Piamonte non rimane in silenzio e nega che con Taylor Mega ci sia stata solo un’amicizia Il rapporto tra Taylor Mega e Erica Piamonte è stato uno dei più chiacchierati durante l’estate e molti pensavano ci fosse più di un’amicizia. Nessuna delle due ha mai fatto mistero del fatto di potersi innamorare sia di […] L'articolo Erica Piamonte perde le staffe contro Taylor: “Amicizia? Bocca mia taci!” proviene ...

Taylor Mega e Erica Piamonte - parla Giorgia : “Non ho rovinato nulla” : Giorgia Caldarulo parla della storia d’amore tra Taylor Mega e Erica Piamonte del Grande Fratello Il triangolo lesbo che coinvolge Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo sta infiammando il web. Le foto del bacio tra la web influencer e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno fatto il giro del web. E lo sfogo […] L'articolo Taylor Mega e Erica Piamonte, parla Giorgia: “Non ho rovinato nulla” proviene da ...

Taylor Mega bacia Giorgia e scatena la furia di Erica Piamonte : “Siamo state insieme tutta l’estate. Ma non ti fai schifo? Non ti vergogni?” : L’influencer Taylor Mega continua a far notizia per i suoi flirt e i suoi eccessi. Alla lista si aggiunge uno scatto pubblicato dal settimanale Nuovo in cui si vede l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi baciare Giorgia Caldarurlo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice a Temptation Island. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti descrive la ragazza in questione come “la fidanzata segreta” svelando ...

Grande Fratello - Taylor Mega bacia un'ex corteggiatrice - Erica Piamonte choc : "Ma non ti fai schifo?" : La rivelazione dell'ex gieffina, Taylor ed Erica si erano fidanzate ma tra loro è spuntata Giorgia Caldarulo.

Erica Piamonte furiosa per il bacio tra Taylor Mega e Giulia : 'Stavamo insieme' : In queste ore, sul web, sono accaduti numerosi avvenimenti alquanto interessanti dal punto di vista del gossip trash. Protagonista indiscussa è l'influencer Taylor Mega. La ragazza, infatti, è stata beccata dal settimanale "Nuovo" in compagnia di una donna. Nello scatto in questione è possibile vedere che le due si sono scambiate un bacio appassionato. La persona accanto a lei non si è vista chiaramente in viso, a ogni modo, sembrerebbe proprio ...

Taylor Mega sta con Giorgia - Erica Piamonte tradita : “Vergogna!” : Taylor Mega bacia Giorgia Caldarulo: Erica Piamonte è stata tradita e sbotta sui social Riccardo Signoretti ha fatto scoppiare una vera e propria bomba sui social. Solo una settimana fa aveva rivelato a Pomeriggio 5 di essere in possesso di fotografie comprovanti la presunta relazione di Taylor Mega e Giorgia Caldarulo di Uomini e Donne. L’influencer ha più volte ribadito di non volerne ancora parlare, perchè non è certa di come può ...

Erica Piamonte tradita da Taylor Mega/ 'Chi caz*o è questa? Fai schifo - sotterrati!' : Erica Piamonte scopre del bacio di Taylor Mega e Giorgia Caldarulo e si infuria: 'Ci siamo nascoste per i tuoi genitori e ora? Non ti fai schifo?'

Taylor Mega bacia Giorgia - Erica Piamonte furiosa : “Stavamo insieme” : Taylor Mega e Erica del Grande Fratello stavano insieme: la confessione dopo il bacio a Giorgia Caldarulo Le foto del bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne, hanno scatenato una vera e propria bufera. E nel gossip del giorno si è intromessa Erica Piamonte, concorrente dell’ultima […] L'articolo Taylor Mega bacia Giorgia, Erica Piamonte furiosa: “Stavamo insieme” ...

Erica Piamonte contro Taylor Mega : "Non ti fai schifo - non ti vergogni?!" (video) : Dopo la pubblicazione delle foto (al bacio) con Giorgia Caldarulo, Taylor Mega ha voluto registrare, una serie di Instagram Stories, per chiarire meglio tutta la vicenda e aspetti inediti legati alla propria bisessualità:prosegui la letturaErica Piamonte contro Taylor Mega: "Non ti fai schifo, non ti vergogni?!" (video) pubblicato su Gossipblog.it 17 settembre 2019 23:52.

Grande Fratello - Taylor Mega ed Erica Piamonte insieme in suite : il bagno nella vasca è “bollente” ma qualcosa va storto : L’amicizia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte continua ad attirare l’attenzione dei media e dei followers. L’influencer e l’ex inquilina della casa del Grande Fratello hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme in Calabria e tra le stories spunta un bagno “bollente” nella vasca idromassaggio della loro suite. Nelle immagini Taylor è completamente nuda ed Erica versa del sapone ...