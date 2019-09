Equinozio d’Autunno 2019 | il significato astronomico ed esoterico | tra fascino

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il 23 Settembre, alle 07:50 UTC, 09:50 ora italiana, scocca l’d’Autunno. Si tratta di un giorno molto importante in tutto il mondo. Da tempi immemori l’, carico di, suggestione e mistero, ha rappresentato un evento importante per i popoli. Perché il 23 settembre e non il 21? Generalmente l’di autunno si verifica tra il 21 e il 24 settembre, sempre a ore diverse. La variazione del momento in cui avviene è causato dalla diversa durata dell’anno solare e di quello del calendario: il pianeta ci mette 365.25 giorni effettuare un’orbita attorno al Sole. Per tale ragione l’autunno può anche “ritardare”. La data, che per chi vive nell’emisfero meridionale segna l’inizio della primavera, non è sempre uguale, ma oscilla tra il 21 e il 24 settembre, a causa dell’introduzione di un giorno ...

