Enrica Bonaccorti si commuove durante ‘Ho qualcosa da dirti’ per la storia di Dabo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019)la puntata di ieri di “Hoda dirti” – in onda dal lunedì al venerdì alle 17.30 su TV8 e prodotto da Ballandi Arts –si è commossa ascoltando ladel suo ospite:Mohamed Lamine, fuggito dalla Guinea prima e dalla Libia poi, che arrivato in Italia scopre di avere un tumore e proprio in ospedale conosce Domenico, il suo salvatore che lo curerà e lo accoglierà nella sua famiglia aiutandolo a trovare alloggio, studi e lavoro. La conduttrice del programma visibilmente emozionata ha commentato “Quando mi hai fatto vedere i tuoi voti mi hai fatto ricordare quel bimbo trovato con la pagella nel suo giubbotto, purtroppo annegato. Quello era il suo passaporto per l’Europa e per la vita, non l’avevo mai visto in questo modo, mai toccato con mano. Dovremmo soffermarci di più su queste cose.” L'articolo ...

