Enduro – Tre leggende tornano a vestire la maglia azzurra

Fonte : sportfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) Tredell’la! Stefano Passeri, Mario Rinaldi e Giovanni Sala disputeranno il Trofeo Vintage Veterans alla Sei Giorni in Portogallo Una grande novità per gli appassionati di motociclismo e, in particolare, di! La prossima Sei Giorni in Portogallo proporrà una sfida affascinante, impegnativa e, certamente, storica: dal 13 al 16 novembre, negli ultimi quattro giorni della FIM ISDE 2019, andrà in scena il Trofeo Vintage Veterans, competizione a squadre nazionali da disputarsi nel contesto del Vintage Trophy. L’Italia schiererà una squadra di assoluto valore, che attirerà l’attenzione e l’entusiasmo di tutti gli interessati. Alasaranno infatti Stefano Passeri, Mario Rinaldi e Giovanni Sala. Tre piloti, treche fanno parte della storia della specialità grazie ai numerosi titoli vinti – a livello ...

