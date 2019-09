Emma Marrone non sta bene | ' Chiudo i conti con questa storia e poi torno da voi'

Maria De Filippi scrive una lettera ad Emma Marrone : 'Non avere mai paura - sei fortissima' : Tra i tanti messaggi di solidarietà che sta ricevendo Emma Marrone da quando ha annunciato di doversi fermare per risolvere un problema di salute, uno dei più emozionanti è sicuramente quello che Maria De Filippi le ha fatto recapitare tramite i social network. La conduttrice di Amici ha ripercorso il rapporto decennale che ha con la salentina, e l'ha fatto con una lettera che ha toccato chiunque l'abbia letta. Maria dalla parte di Emma: 'Se ...

Emma Marrone annuncia pausa per problemi di salute - Maria De Filippi : ‘Non avere paura di nulla’ : “Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima“. Sui profili social di Amici compare un messaggio che Maria De Filippi indirizza a Emma Marrone, la quale la mattina del 20 settembre comunica ai fan uno stop momentaneo per risolvere questioni legate alla sua salute. Il legame tra la conduttrice e la cantante, lanciata nel 2010 proprio dal talent di Canale 5, è sempre stato molto forte e ...

Maria De Filippi scrive a Emma Marrone : "Non avere paura di niente" : “Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima”. Lo scrive sul profilo Twitter di ‘Amici’ Maria De Filippi, rivolgendosi ad Emma Marrone, che ha spiegato ai propri fan la necessità di fermarsi per motivi di salute.“Cara Emma - questo il tweet integrale - immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati ...

