Emma Marrone | Mi devo fermare per un problema di salute | chiudo i conti finalmente

Emma Marrone : "Mi devo fermare per problemi di salute. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia"" : “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”. Emma Marrone scrive un post su Instagram in cui racconta che è costretta a uno stop. La cantante che ha appena pubblicato il suo ultimo singolo “io sono ...

Emma Marrone : “Mi devo fermare - ho un problema di salute”. Cancellata l’esibizione al Radio Italia Live di Malta : “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”. Così Emma Marrone, a pochi giorni dall’uscita del suo ultimo singolo “Io sono bella“, ha spiazzato i suoi fan annunciando a sorpresa su Instagram di doversi ...

Riki twitta complimenti per Emma Marrone : “La apprezzo tanto - ha un timbro incredibile” : Riki twitta complimenti per Emma Marrone e lei risponde ringraziandolo. "Stando per un anno in America Latina ho notato come là gli artisti si supportino tantissimo", spiega Riki, aggiungendo che si tratta di una cosa che in Italia accade molto meno, soprattutto nel pop. "Qui in Italia è molto più raro, specialmente nel pop". Poi continua dicendo di aver ascoltato alcuni pezzi di Emma nella giornata di ieri e twitta qualche complimento per la ...

Riki elogia Emma Marrone su IG : 'Incredibile e coraggiosa' - i fan sognano un duetto : Il ritorno sui social network di Riccardo Marcuzzo non smette di far discutere: dopo aver usato un sosia per qualche giorno, di recente il cantante ha deciso di mostrarsi in tutto il suo splendore, promettendo grandi sorprese ai fan. L'ultimo gesto del ragazzo che ha catturato l'attenzione di molti, è l'inaspettato attestato di stima che ha fatto ad Emma Marrone su Instagram: le belle parole che Riki ha speso per la collega, hanno portato tanti ...