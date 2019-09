Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019)Marrone hato difermare per undi salute: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili“. Queste le parole scritte dalla cantante in un post pubblicato su Instagram. EDeha voluto risponderle sul profilo di Amici, per dirle quanto le sia vicino in questo momento: “Carala conduttrice del talent di Canale5 – immagino che quello che stondo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse. Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede ...

LaStampa : La cantante annuncia su Instagram che dovrà prendersi del tempo per risolvere un problema di salute: «Tornerò più f… - FQMagazineit : Emma annuncia di doversi “fermare per motivi di salute”, Maria De Filippi le scrive: “Ci sei, ci sei stata e so che… - Cascavel47 : Emma annuncia di doversi “fermare per motivi di salute”, Maria De Filippi le scrive: “Ci sei, ci sei stata e so che… -