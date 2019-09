Elezioni Israele | Netanyahu ha subito l’effetto boomerang E ora vince l’incertezza

Elezioni in Israele - Gantz chiede la guida di un governo di unità nazionale : Con il 98% dei voti scrutinati, le seconde Elezioni politiche in Israele nel giro di quattro mesi non hanno risolto lo stallo politico: ancora una volta dalle urne non è infatti uscita alcuna chiara maggioranza. Il partito centrista dell'ex capo di stato maggiore Benny Gantz, Blu e Bianco, aumenta il suo vantaggio e ottiene due seggi in più rispetto al Likud del premier uscente Benjamin Netanyahu, 33 a 31; entrambi i partiti rimangono però ben ...

Elezioni Israele - STALLO RISULTATI/ Netanyahu : "senza di me rischio Governo arabi" : ELEZIONI ISRAELE: RISULTATI e seggi, Gantz in vantaggio su Netanyahu di un seggio. STALLO Governo: i possibili scenari, Bibi "rischio arabi senza di me'

Elezioni Israele 2019 : verso governo di unità nazionale : Elezioni Israele 2019: verso governo di unità nazionale Elezioni Israele 2019: convocate per sbloccare lo stallo politico ereditato dai risultati del voto dello scorso 9 aprile, si sono risolte in un ulteriore impasse. I principali partiti, il Likud di Benjamin Netanyahu e Bianco e Blu di Benny Gantz, sono accreditati in una forbice tra i 31 e i 33 seggi quando è stato conteggiato circa il 92% dei suffragi. Ad affermarlo è il portale Haaretz, ...

Elezioni Israele - con Gantz e Netanyahu alla pari - Lieberman si scopre moderato e propone “l’unità nazionale” : Al “Mago” stavolta la magia è riuscita soltanto a metà. Benjamin Netanyahu, il dominus della politica in Israele negli ultimi 12 anni, non è riuscito a portare la sua Alleanza verso la maggioranza dei 61 seggi. Cosa che lo avrebbe tenuto alla guida del governo ma che soprattutto gli avrebbe permesso di schivare i procedimenti giudiziari che lo aspettano all’inizio di ottobre. A conteggio quasi terminato (92%) è evidente “che Netanyahu ha fallito ...

Elezioni Israele : Netanyahu senza maggioranza - aveva promesso nuove annessioni in Cisgiordania : Benyamin Netanyahu senza maggioranza. Le Elezioni in Israele delineano il testa a testa tra il primo ministro uscente e leader del Likud Netanyahu e Benny Gantz, fondatore del nuovo partito BluBianco. Entrambi i partiti di destra dopo lo scrutino del 90% dei voti ottengono 32 seggi a testa sui 120 della Knesset per il cui rinnovo si vota con il proporzionale puro. Israele, Netanyahu verso il ...

Israele in stallo dopo le Elezioni. Netanyahu si gioca tutto : Israele sembra essere uscito dalle urne con uno stallo perfetto, sei mesi dopo il fallimento politico seguito dalla prima tornata elettorale. Il Likud del premier Benjamin Netanyahu è tallonato dalla coalizione centrista “Blu-Bianco” dell’ex generale Benny Gantz e di Yair Lapid. La destra, allargata

Elezioni in Israele - Netanyahu in vantaggio ma di poco. Gli ultranazionalisti propongono un governo di unità nazionale : È in vantaggio, ma di pochi voti, il partito di Benjamin Netanyahu, ma gli scrutini delle Elezioni in Israele sono quasi finiti. Le operazioni, infatti, vanno a rilento. I risultati parziali confermano le anticipazioni degli exit poll: il Likud del premier uscente in vantaggio di poco più di un punto e mezzo sulla coalizione di centrodestra di Blu e Bianco di Benny Gantz.Le due liste sono rispettivamente al 28% e al 26%, ...

Elezioni Israele - lo spoglio dei voti : “Netanyahu e Gantz appaiati con 32 seggi”. Lieberman decisivo per formare un governo : Il Likud di Benyamin Netanyahu ed il partito Blu Bianco di Benny Gantz ancora appaiati con 32 seggi. I dati ufficiosi diffusi dai media israeliani basati sullo spoglio del 91% dei voti confermano quanto era emerso dagli exit poll di lunedì sera: le Elezioni non hanno consegnato al Paese una maggioranza chiara e Avigdor Lieberman con il suo partito Israel Beitenu (per ora accreditato di 9 seggi) diventa decisivo per la formazione di un nuovo ...

Elezioni in Israele - testa a testa Netanyahu-Gantz : rebus maggioranza. Lieberman decisivo : Con lo spoglio del 91% dei voti il Likud di Benyamin Netanyahu ed il partito Blu Bianco di Benny Gantz sono ancora appaiati con 32 seggi a testa sui 120 della Knesset. Lo affermano i media precisando...

Elezioni Israele - RISULTATI/ Il Likud di Netanyahu - 29.2% - in testa sul Blu-Bianco : ELEZIONI ISRAELE, RISULTATI. Il Likud di Benjamin Netanyahu, al 29.2%, è in vantaggio sul Blu-Bianco di Benny Gantz, 24.4%,. Gli spogli

Elezioni Israele - exit poll : è testa a testa tra Netanyahu e Gantz. Liebermann possibile ago della bilancia : testa a testa fino all’ultimo tra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. Il premier uscente non ha la maggioranza per un nuovo governo di destra, secondo i primi exit poll di Canale 13. La coalizione guidata da Bibi si fermerebbe infatti a 54 seggi, contro i 58 di quella di centrosinistra dello sfidante Gantz, anch’essa impossibilitata a raggiungere la soglia dei 61 seggi su 120 alla Knesset. Avigdor Lieberman, il nazionalista laico di Israel ...

Elezioni Israele - verso i risultati/ Netanyahu o Gantz : l'incognita dei partiti arabi : Elezioni in Israele: seggi aperti dalle ore 7:00 di stamane. Sarà sfida a due fra il premier Netanyahu e lo sfidante Benny Gantz. I dettagli

Elezioni in Israele - exit poll : Gantz in testa su Netanyahu : Gli exit poll delle Elezioni in Israele dicono che Gantz è in testa su Netanyahu 33 seggi contro 31, in base ai primi dati di Canale 13

Elezioni Israele - la posta in gioco non è il futuro di Netanyahu ma la salute della democrazia : Non so se Benjamin Netanyahu, premier israeliano degli ultimi dieci anni, vincerà le Elezioni che si svolgono oggi (17 settembre), ma i danni da lui procurati in questa tornata elettorale alla democrazia israeliana sono immensi. Egli, magari per soddisfare l’elettorato di estrema destra, attacca quasi quotidianamente i cittadini arabi israeliani. Alcuni giorni fa, ad esempio, il suo partito o chi per esso ha pubblicato in rete una minaccia di ...