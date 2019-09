Elettriche - Partnership nella moda per il campionato Extreme E

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 20 settembre 2019) Non poteva esserci location migliore del centro di Milano nel pieno della Fashion week per annunciare la nuovatraE, il futuroper Suv, e un brand di prestigio del mondo della. Sono stati Alejandro Agag, ideatore della Formula E e ceo dellaE, e Andrea Panconesi, fondatore e ceo di LuisaViaRoma, azienda che celebra nel 2019 i novantanni dalla fondazione e i venti dallinizio del suo business online, a suggellare questo accordo che vedrà il marchio fiorentino del lusso scendere in campo per sensibilizzare il proprio settore ai temi della protezione dellambiente. Suv a emissioni zero. IldiE, che inizieràprimavera del 2021, prevede gare da tenere in zone del pianeta gravemente affette da problematiche derivanti dal cambiamento climatico globale: lo scopo è attirare lattenzione su questi temi attraverso lo ...

