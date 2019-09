Effetto Conte bis | il calo dello spread regala 2 | 4 miliardi alle banche

M5S in crescita grazie all’«Effetto Conte» Lega in calo (ma oltre il 30%) Sondaggio : Il balzo 5 Stelle nei giorni della crisi: da 17,4 a 24,2. Il Partito democratico recupera qualche decimale, passando dal 21,6 al 22,3. Nel centrodestra Fratelli d’Italia arriva al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%

Sondaggio Ipsos - M5s cresce di sette punti grazie “all’Effetto Conte”. Lega ne perde quattro. Salgono anche Pd e Fdi : I 5 stelle in crescita di quasi sette punti, il Carroccio in calo di quattro ma sempre sopra il 30 per cento e davanti ai grillini. Di poco, ma sale anche il Partito democratico. E’ questa la fotografia realizzata da Ipsos per il Corriere della sera. Confrontando i dati rilevati il 18 luglio e il 28 agosto, quindi un mese dopo la crisi di governo e alla vigilia del nuovo incarico a Giuseppe Conte, chi beneficia maggiormente della ...

Sondaggi politici - l’Effetto Conte giova al M5S : nei giorni della crisi sale al 24% (7 punti in più) : Secondo quanto emerge dall'ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli, realizzato tra il 26 e il 29 agosto, in piena crisi di governo, pubblicato oggi sul Corriere della Sera, quello che è indicato come ‘effetto Conte' porta 7 punti in più al Movimento Cinque Stelle, che sale da 17,4 a 24,2%. La figura del presidente del Consiglio incaricato è associato al M5S, e viene percepito come un esponente del Movimento, tanto che molti ...

Effetto Conte : 7 punti in più a M5s : L’Effetto Conte porta 7 punti in più al Movimento cinque stelle (da 17,4 a 24,2%), mentre la Lega, accreditata al 31,8%, è in calo (era al 36 a metà luglio), ma resta sopra il 30% e il Pd cresce leggermente, arrivando a quota 22,3 per cento.Nel centrodestra Fdi sale al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli tra il 26 e ...

