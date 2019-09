Ecco il primo ritratto dei nostri lontani parenti Denisoviani

Ecco il primo bacio sul set per James Bond : A Matera scatta il primo bacio tra James Bond (Daniel Craig) a Madeleine Swann (Léa Seydoux). L’agente segreto più famoso del pianeta è stato pizzicato dal settimanale “Chi” sul set del nuovo film di 007 “No time to die” nelle sale ad aprile del 2020. Tra un inseguimento e uno scontro c’è il tempo per un bel bacio…

Ecco il primo lavoro da solista di Tommaso Paradiso - : Francesca Galici Ha annunciato di aver lasciato i Thegiornalisti solo pochi giorni fa ma Tommaso Paradiso ha già condiviso il primo lavoro come solista, scatenando la rabbia di alcuni fan che non lo reputano corretto L'avventura dei Thegiornalisti è finita o, per lo meno, è finita quella di Tommaso Paradiso, che in questi giorni ha annunciato la sua uscita dal gruppo. Non sono mancate le polemiche, anche molto accese, tra l'ex ...

Renzi - Ecco i 41 deputati e senatori che passano a "Italia Viva" : al Senato primo arrivo da FI : Il partito di Matteo Renzi parte da 41 parlamentari: 26 deputati e 15 Senatori. Fra questi ultimi si segnala un ingresso che fa rumore, quello di Donatella Conzatti senatrice trentina eletta nel 2018...

Matteo Renzi - il primo sondaggio YouTrend su Italia Viva : Ecco quanto vale : Prime stime sulla nuova creatura politica di Matteo Renzi. Si parla, ovviamente, di sondaggi. E quanto può valere, dunque, Italia Viva, il nuovo soggetto che nascerà in seguito alla scissione dal Pd? Una prima analisi viene offerta da Lorenzo Pregliasco di YouTrend, che dice la sua interpellato a Ta

Napoli – Liverpool - primo record stagionale : Ecco il numero di tifosi previsti al San Paolo : Col Liverpool pienone al San Paolo: previsti oltre 40mila spettatori col primo record stagionale. Col Liverpool, questa sera, è previsto il pienone allo stadio San Paolo: saranno più di 40mila i tifosi pronti a sostenere la squadra. Da giorni esauriti i biglietti per curve e distinti dell’anello superiore, restano disponibilità per quello inferiore e per la tribuna nisida. Lo scorso anno ne furono 37mila coi Reds, oggi molti di più. ...

Qual è l’età giusta per dare il primo smartphone ai bambini? Ecco lo studio di Panda Security : Panda Security ha pubblicato un importante ricerca sull’età a cui i bambini iniziano a usare gli smartphone, che in genere coincide con l’età scolare. L'articolo Qual è l’età giusta per dare il primo smartphone ai bambini? Ecco lo studio di Panda Security proviene da TuttoAndroid.

Condò : “Ecco quanti punti può fare il Napoli nelle prossime 4 gare di campionato. Champions? Battere il Liverpool una prenotazione sul primo posto…” : La previsione di Condò su quanti punti farà il Napoli nelle prossime gare Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Dal punto di vista tattico Ancelotti ha subito l’influenza di Sacchi con il quale diventa anche assistente in Nazionale. Con il passare del tempo però si è avvicinato più a Liedholm per la gestione dei grandi campioni e del rapporto umano che ha con la squadra. – sempre secondo il ...

MotoGp - Valentino Rossi rivela : “a Misano il mio primo giro in bici - Ecco cosa mi sento di promettere” : Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gran Premio di Misano, promettendo di mettercela tutta per regalare ai propri tifosi una gara da ricordare Il lungo week-end di Misano è già cominciato, Valentino Rossi non vede l’ora di scendere in pista davanti ai propri tifosi, pronti a riempire in ogni ordine di posto il circuito romagnolo. Ieri il primo bagno di folla a Tavullia nel corso della passeggiata tra le strade della sua ...

Roma - Mkhitaryan si presenta : “Ecco dove mi esprimo al meglio”. Petrachi : “Lui e Smalling operazioni furbe” : L’ultimo giorno di calciomercato ha permesso alla Roma di assicurarsi Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno, dopo le due gare di qualificazione con la sua nazionale, è tornato nella capitale per essere presentato a stampa e tifosi. Queste le sue parole. “Sono molto contento di essere qui. Prima di arrivare, recentemente, ho vissuto un periodo non facile. Adesso comincia per me una nuova avventura. Sono consapevole ...

Condò : “Ecco quanti punti può fare il Napoli nelle prossime 4 gare di campionato. Champions? Battere il Liverpool una prenotazione sul primo posto…” : La previsione di Condò su quanti punti farà il Napoli nelle prossime gare Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Dal punto di vista tattico Ancelotti ha subito l’influenza di Sacchi con il quale diventa anche assistente in Nazionale. Con il passare del tempo però si è avvicinato più a Liedholm per la gestione dei grandi campioni e del rapporto umano che ha con la squadra. – sempre secondo il ...

Ariana Grande : Ecco come ha celebrato l’anniversario del suo primo album “Yours Truly” : Uscito sei anni fa The post Ariana Grande: ecco come ha celebrato l’anniversario del suo primo album “Yours Truly” appeared first on News Mtv Italia.

Vuelta a España 2019 : Primoz Roglic favorito numero 1 - ma non ha ancora vinto. Tante montagne da scalare - Ecco dove potrà essere attaccato : La splendida cronometro individuale dello sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) ha ridisegnato in maniera piuttosto chiara la classifica generale. Ora il vincitore odierno guida con 1’52” sul campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar), 2’11” sul colombiano Miguel Angel Lopez (Astana), 3’00” sull’altro colombiano Nairo Quintana (Movistar) e 3’05” sul connazionale Tadej Pogacar (UAE ...

Vuelta a España 2019 : Primoz Roglic favorito numero 1 - ma non ha ancora vinto. Tante montagne da scalare - Ecco dove potrà essere attaccato : La splendida cronometro individuale dello sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) ha ridisegnato in maniera piuttosto chiara la classifica generale. Ora il vincitore odierno guida con 1’52” sul campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar), 2’11” sul colombiano Miguel Angel Lopez (Astana), 3’00” sull’altro colombiano Nairo Quintana (Movistar) e 3’05” sul connazionale Tadej Pogacar (UAE ...

Addio Eros Ramazzotti - Ecco il primo bacio pubblico tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza : Dopo la fine della storia con il cantante, la modella bresciana fa coppia con il famoso imprenditore. I paparazzi li scovano...