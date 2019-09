DOSTOEVSKIJ 1 Principe Myskin | perché siamo caduti nella trappola dei concetti?

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 20 settembre 2019) Non c'è niente di peggio, nel leggere, che seguire i nostri schemi, invece di farsi portare e strapazzare da lui nel fondo degli abissi

zanzibardy : RT @lukogene: Il principe sostiene che la bellezza salverà il mondo! E io sostengo che questi giocondi pensieri gli vengono in testa perché… - DublencoIgor : RT @lukogene: Il principe sostiene che la bellezza salverà il mondo! E io sostengo che questi giocondi pensieri gli vengono in testa perché… - antojackie : RT @lukogene: Il principe sostiene che la bellezza salverà il mondo! E io sostengo che questi giocondi pensieri gli vengono in testa perché… -