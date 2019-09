Donna salvata da emorragia digestiva | poteva costarle la vita

Chieti - accoltellata da stalker - Donna viene salvata dal suo cane : Federico Garau L'animale della 33enne è saltato addosso all'albanese, riuscendo a ferirlo agli arti ed al volto: la donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Chieti, ma dovrebbe essere fuori pericolo Ha potuto trovare scampo dalla furia dell'aggressore grazie al provvidenziale intervento del suo cane la donna moldava di 33 anni residente a Francavilla al Mare (Chieti) che ora si trova ricoverata in ospedale in gravi ...

Chieti - Donna di 33 anni accoltellata in casa dall’ex e salvata dal suo pastore abruzzese : Il cane ha azzannato al volto e alle mani l'aggressore mettendolo in fuga prima che riuscisse a uccidere la sua ex, che aveva già accoltellato all'addome e al petto.Continua a leggere

Chiedi - Donna di 33 anni accoltellata in casa dall’ex e salvata dal suo pastore abruzzese : Il cane ha azzannato al volto e alle mani l'aggressore mettendolo in fuga prima che riuscisse a uccidere la sua ex, che aveva già accoltellato all'addome e al petto.Continua a leggere

Sepolta viva - una Donna viene salvata dai suoi due amati asini : Una donna è stata Sepolta viva in Tunisia per errore. Il raccapricciante evento è avvenuto in un piccolo paesino del paese africano ed è stato reso pubblico dal sito al Arabiya. La donna, una contadina di un villaggio della provincia di Sidi Bouzeid a circa 300 chilometri dalla capitale sud, era all’improvviso svenuta. La donna, sposata e madre di due figli, non aveva mai sofferto di particolari malattie ma vista la situazione oramai ...

Sequestra e tenta di strangolare la Donna : salvata dal figlio di lui : Un turista belga di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Saint Pierre e del nucleo operativo a Rhemes-Notre-Dame, in Valle d'Aosta, per aver Sequestrato la fidanzata nella casa vacanze che avevano preso in affitto cercando anche di strangolarla. I fatti si sono verificati ieri sera ed è stato il figlio dell'uomo, ancora minorenne, a dare l'allarme. "Papà sta litigando", ha rivelato ai militari della centrale ...

Sequestro a Torino : Donna caricata su un furgone - salvata dopo sos dei passanti Video : caricata a forza su un camioncino di colore nero con a bordo tre tedeschi, alcuni passanti hanno dato l'allarme e il mezzo è stato bloccato dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni all'origine del rapimento, una vendetta per una truffa subita