Di nuovo sul sesso | gli adolescenti e qualche ricordo d’Italia

Gruppo Volkswagen - A breve la decisione sul nuovo impianto europeo multi brand : Il Gruppo Volkswagen è prossimo a decidere dove realizzare un nuovo impianto multi brand: secondo il responsabile della produzione della Skoda, Michael Oeljeklaus, la decisione sulla località dovrebbe essere presa entro la fine di ottobre. In lizza Turchia e Bulgaria. Il processo di ricerca del miglior sito è limitata ormai a due Paesi. Oeljeklaus, in particolare, ha parlato di due siti turchi e di un terzo non meglio precisato, ma ...

nuovo San Siro - il sindaco Sala svela un’importante novità sull’eventuale capienza dell’impianto : Nuovo San Siro, si continua a parlare dell’impianto delle due principali squadre di Milano. Interviene ancora una volta il sindaco Sala che, parlando alla stampa dei progetti del Nuovo stadio al suo arrivo alla presentazione del Milano-Monza Open-air Motor show oggi a Milano, ha svelato un’importante novità sulla capienza. Queste le sue parole. San Siro, i primi dettagli sui due progetti: tra l’emulazione del Duomo e gli anelli ...

Sondaggi politici : nuovo partito di Renzi al 3 - 8% - il 32% teme ripercussioni sul governo : Sono passate ormai diverse ore da quando Matteo Renzi ha annunciato in maniera ufficiale la sua separazione del partito Democratico. Il suo nuovo partito si chiamerà Italia Viva e c'è attesa di capire quale sarà la sua valenza nell'ambito della scena politica italiana. Si tratterà di un tema da valutare sulla base di due livelli. Quello parlamentare, sul quale occorrerà quantificare il numero dei parlamentari che indosseranno la casacca del ...

Il nuovo trailer di GRID punta i riflettori sulle scelte del giocatore e svela nuove classi di auto : Codemasters accende il dramma del motorsport con l'ultimo trailer di GRID pubblicato oggi. Dopo aver vinto di recente come "Best Racing Game" ai Gamescom Awards 2019, il trailer punta i riflettori sulle scelte del giocatore, svelando più classi di auto su alcuni dei circuiti di pista e di strada più impegnativi in diversi contesti, tra cui le gare notturne e le condizioni di gara con pioggia intensa. GRID sarà disponibile l'11 ottobre su ...

Billie Joe Armstrong dei Green Day sul nuovo album : “Parlare di Trump nelle canzoni? No - mi fa venire la diarrea” : Billie Joe Armstrong dei Green Day, con un savoir-faire che è tipico dell'era vittoriana, ha detto di nuovo la sua sul nuovo album che la sua band ha anticipato con il singolo Father Of All, che è anche la title-track. Durante un'intervista a Kerrang, il cantautore è stato interrogato sulla presenza di contenuti politici all'interno dell'album in arrivo, con un particolare focus sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La risposta non ...

Destiny 2 - Ombre dal Profondo in un nuovo video diario che ci porta sulla Luna e oltre : Bungie ha pubblicato un aggiornato diario degli sviluppatori che ci consente di dare un'occhiata ai lavori in corso del team che si prepara per i grandi cambiamenti in arrivo per Destiny 2 dal 1 ottobre.Il video diario si intitola "La Luna e oltre". Nel filmato il team di sviluppo condivide notizie di prima mano sulla nuova espansione, Ombre dal Profondo, il prossimo anno del contenuto stagionale e sulla filosofia PvP."Siamo qui per costruire ...

Formula 2 - nuovo bollettino sulle condizioni di Juan Manuel Correa : la situazione resta preoccupante : Il pilota rimasto ferito nell’incidente che ha ucciso Anthoine Hubert a Spa rimane in coma indotto come riferisce il bollettino medico pubblicato dalla famiglia nuovo bollettino sulle condizioni di Juan Manuel Correa, il pilota rimasto ferito nell’incidente che ha ucciso Anthoine Hubert nel corso di Gara-1 di Formula 2 a Spa. La famiglia del driver nativo di Quito ha pubblicato su Instagram una nota medica sulle condizioni del ...

Steinmeier : col nuovo governo italiano intese sui rifugiati Migranti - si accelera sul patto : Il presidente tedesco, da domani in visita di Stato a Roma: «Il passato totalitarista non è un evento concluso, ma una responsabilità comune»

Terremoto Renzi sul Conte bis : “Lascio i democratici - farò un progetto nuovo” : L’ex presidente del Consiglio assicura: “Resta pieno sostegno al governo”. Il partito di Zingaretti ha provato invano fino alla fine a evitare lo strappo

Deltarune : per festeggiare i quattro anni di Undertale - Toby Fox pubblica un aggiornamento sul nuovo gioco : Sono passati quattro anni dal lancio di Undertale ed il suo creatore, Toby Fox, ha colto la palla al balzo per aggiornare i suoi fan riguardo i progressi fatti con Deltarune.Fox ha iniziato i suoi post ricordando come la pubblicazione di Undertale sembra essere stata fatta "solo ieri" e condividendo una GIF di un cucciolo che guida quella che sembra essere una macchinina per bambini. Lo sviluppatore ha in seguito parlato dei progressi: "Sia il ...

nuovo record del debito pubblico : ecco i perché?dell’aumento e le conseguenze sulle nostre tasche : Studiosi ed economisti concordano: basterebbe un tasso di crescita nominale (dunque comprensivo di inflazione) attorno al 2-3% per cominciare a ridurre il debito (in costanza delle altre variabili) in automatico, senza ricorrere a manovre lacrime e sangue comunque depressive per l'intero ciclo economico

Il nuovo videoclip di Renato Zero girato sul Delta del Po : Il nuovo videoclip di Renato Zero è girato sul Delta del Po. Questa l'indiscrezione che riporta La Nuova Ferrara, che anticipa l'uscita della clip da presentare alla prossima edizione di IMAGinACTION a Ravenna. Si tratta della clip di supporto a La Vetrina, nuovo singolo che Renato Zero ha estratto da Zero Il Folle e che ha reso disponibile per le radio a cominciare dal 13 settembre. Come ha già avuto modo di dichiarare Stefano Salvati, ...

Salvini lancia la sfida al nuovo governo : ''Referendum sulla legge elettorale'' : Dal raduno di Pontida il leader della Lega parte all'attacco: ''Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il...

Pontida - al via il raduno leghista. Dal palco deputato insulta Mattarella : “Mi fa schifo”. Eletto il nuovo coordinatore dei giovani : “Posso dirlo? Questo Presidente della Repubblica mi fa schifo! Mi fa schifo chi non tiene in conto del 34% dei cittadini”. Così il deputato Vito Comencini dal palco dell’assemblea della Lega giovani a Pontida. Parole che aprono l’annuale raduno degli attivisti del partito, iniziato proprio con l’iniziativa rivolta ai più giovani, e che fanno discutere. Tanti i partecipanti già arrivati oggi, ma il record è previsto ...