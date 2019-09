Di Maio | Siamo davvero post-ideologici | lavoriamo sia con la destra che con la

Luigi Di Maio - la profezia di Becchi si è avverata : "M5s nei verdi europei - ci siamo". Svolta rossa : La conferma arriva da Luigi Di Maio: i 5 Stelle stanno per entrare "nella grande famiglia dei verdi" all'Europarlamento. La grande mutazione del Movimento 5 Stelle è giunta dunque al traguardo: da mina vagante anche in Europa a costola della sinistra. La profezia di Paolo Becchi risale a qualche gio

Sottosegretari - Di Maio ha ancora difficoltà a scegliere. PD : "Noi siamo pronti" : La squadra del governo Conte bis non è ancora al completo, ma sia il Premier, sia il Presidente della Repubblica, si sarebbero stancati di aspettare e vorrebbero che la partita fosse chiusa entro oggi. Conte preferirebbe avere la lista completa dei 42 Sottosegretari già entro il Consiglio dei Ministri di oggi, fissato per le 15, ma è probabile che tutto slitti a un nuovo Cdm per domani mattina. Il PD ha detto di essere pronto, invece il ...

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò primo responsabile" | Video anche diDi Maio : no vicepremier - solo incensurati |Zingaretti : "Passi avanti - siamo fiduciosi" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un Video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Governo - Conte : “Possiamo migliorare l’Italia”. Di Maio : “Non esiste più il problema del vicepremier” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, video-appello ai Cinquestelle del presidente incaricato

Governo - Conte «Con Di Maio e Zingaretti possiamo cambiare l'Italia». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

"Siamo stanchi di parlare di poltrone". Di Maio risponde a Zingaretti : "Qui non è questione di ultimatum, qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri. L'ho detto e lo ripeto: contano i programmi, le soluzioni, le idee. Il M5s non svende i suoi principi e i suoi valori su ambiente, lavoro, imprese, famiglie. Qui serve concretezza. Poche chiacchiere e basta slogan. Bisogna lavorare per gli italiani e bisogna farlo in fretta. Noi abbiamo ...

Di Maio : “Siamo contro qualunque patrimoniale”. La Lega non lascia le commissioni : Salvini e Meloni disertano le consultazioni con Conte. Il capo del Movimento prova a rassicurare i suoi sui migranti: revisione totale di Dublino

Selvaggia Lucarelli : “Di Maio alla Difesa? E siamo seri su” : Roma, 29 ago.(AdnKronos) – “Di Maio alla Difesa?”. E’ quanto ha twittato l’opinionista, blogger e giornalista Selvaggia Lucarelli. “Uno che se vede una blatta salta sulla sedia alla Difesa? E siamo seri su”. L'articolo Selvaggia Lucarelli: “Di Maio alla Difesa? E siamo seri su” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Alt Pd anche a Di Maio vicepremier E Toninelli apre all’intesa : siamo a bivio Nuovi segnali tra Di Battista e Lega : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Giuseppe Conte si muove per riaprire l'inciucio : "Di Maio non ha mai chiesto il Viminale". Siamo al ridicolo : "In presenza del presidente Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso". È il premier Giuseppe Conte, tramite "fonti di Palazzo Chigi", a intervenire in prima persona per spianare la strada all'inciucio eliminando uno d

Ma siamo proprio sicuri che Di Maio voglia l'accordo con il Pd? : Il tempo a disposizione di Pd e M5s si avvicina alla fine, mentre l’intesa sulla formazione di un nuovo governo sembra allontanarsi. E prevedere l’esito delle trattative è un’impresa sempre più ardua. I segnali che provengono dai due entourage, quelli di Nicola Zingaretti e di Luigi Di Maio, al mome

Governo : Provenzano - ‘siamo sicuri che Di Maio voglia esecutivo con Pd?’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Da giorni e notti chiediamo una svolta su ambiente, lavoro, diritti. Esempio? Un piano di investimenti pubblici ambientali e sociali per creare lavoro. La risposta? Il destino personale di Di Maio. Ma siamo sicuri che vuole risolvere con il Pd la #CrisiDiGoverno?”. Lo scrive su twitter Peppe Provenzano della segreteria Pd. L'articolo Governo: Provenzano, ‘siamo sicuri che Di Maio voglia ...

Centinaio : Di Maio premier è ipotesi - 5S sa quanto siamo simili a loro : Roma – Luigi Di Maio premier “e’ una delle ipotesi sul tavolo” e “noi ci siamo per parlare di cose concrete”. Gianmarco Centinaio, ministro delle Politiche agricole e del Turismo, lo dice ai microfoni de ‘L’Italia s’e’ Desta’ condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. “Il confronto sul nome deve avvenire tra i due leader- ...