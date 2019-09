Derby Italiano Trotto a Napoli | 22 settembre | ci sarà anche la musica di Andrea Sannino

Softball - European Premiere Cup 2019 : è Derby Italiano in finale - Bollate e Bussolengo si affrontano per il titolo : Sarà una finale tutta italiana quella della European Premiere Cup di Softball 2019 , con la padrona di casa Bollate che restano a punteggio pieno nel gruppo C, piegando le olandesi dell’Olympia Haarlem, una delle principali avversarie, per il punteggio di 5-4, al termine di una partita molto difficile, risolta solamente all’ultimo respiro. Tutto facile anche per Bussolengo , capace di sconfiggere con un netto 11-0 le svizzere del ...

ATP Gstaad – Thomas Fabbiano vince il Derby tutto italiano e vola ai quarti - Sonego battuto in tre set : Niente da fare per la testa di serie numero 4 del seeding, il connazionale si impone in tre set con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-1 Thomas Fabbiano stacca il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Gstaad, il tennista numero 90 del ranking non lascia scampo a Lorenzo Sonego, prendendosi il derby tutto italiano del secondo turno. Niente da fare per la testa di serie numero 4 del seeding, costretta a cedere al connazionale con il ...