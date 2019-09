Dall’Europa una nuova speranza per i naufraghi del Mediterraneo?

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Nel giugno 2018, la nave di ricerca e salvataggio Aquarius, gestita dalle organizzazioni umanitarie SOS Mediterranée e Medici senza frontiere, ha salvato circa 630 vite, uomini e bambini dall’annegamento nel Mar: fuggivano quasi tutti da torture e abusi nei centri di detenzione in Libia. Nonostante la disperata condizione di queste persone coraggiose ma traumatizzate, l’allora ministro degli Interni, Matteo Salvini, rifiutò all’Aquarius il permesso di attraccare in Italia. Lo stesso fecero anche Malta e la Francia. Dopo un’intera settimana in mare, la Spagna finalmente si offrì di accogliere la nave, sebbene la sua costa fosse a 1.300 km di distanza e le condizioni dei profughi fossero già piuttosto gravi. A partire dal 2 settembre 2015, dopo la morte per annegamento del piccolo siriano Alan ...

