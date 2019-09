Da «X Factor 13» a Youtube | il successo delle «Carote» di Nuela

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) In principio, fu Alessandro Cattelan, e furono i Broccoletti. Poi, vennee lasi fecero star. Il ragazzino magro che, giovedì sera, si è presentato alle audizioni di Xinneggiando alle «cellule eucariote», nello spazio di ventiquattro ore, è diventato un fenomeno del web. Un genio. Uno capace di prendere una verdura e farne un tormentone, di mettere in rima un sacerdote e le banconote e, finite le -ote, urlare «Armadio». Sfera Ebbasta, su Sky, lo ha applaudito. Mara Maionchi ha visto nel suo testo una complessità inedita. Samuel Romano ha parlato di avanguardia. Ed Emanuele Crisanti, sedici anni appena, si è preso quattro sì. Doveva finire lì, poteva, forse. Ma Internet ha fatto il proprio corso e, su, le visualizzazioni dell’inedito trap intitolatosono schizzate alle stelle. Quasi quattrocentomila views in meno di una giornata, il primo posto tra le ...

