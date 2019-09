Cucchi | via alla requisitoria del pm Musarò | “Primo processo kafkiano | fu depistaggio”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Non è semplice questa discussione del Pubblico Ministero”. Inizia così nell’aula bunker di Rebibbia ladel pm Giovannialsulla morte di Stefano, che vede imputati tre carabinieri per omicidio preterintenzionale. In aula anche il procuratore di Roma facente funzioni, Michele Prestipino. Tra i banchi anche la sorella diIlaria e l’avvocato Fabio Anselmo. “Il primoè stato un, con gli attuali imputati seduti all’epoca sul banco dei testimoni, con cateteri applicati aper comodità e fratture lombari non viste. Non fu sciatteria, ma per uno scientifico depistaggio cominciato la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009stazione Appia dei carabinieri, quando il ragazzo venne arrestato” L'articolo, viadel pm: “Primo...

