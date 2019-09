Cucchi | il pm | Morte causata da caduta per pestaggio | roba da teppisti da

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di venerdì 20 settembre 2019) Oggi, a Rebibbia, la requisitoria del pm Giovanni Musarò al processo sulladi Stefano. Imputati tre carabinieri. L'accusa è di omicidio preterintenzionale. Nell'aula bunker anche il procuratore di Roma Michele Prestipino

Agenzia_Ansa : Al via la requisitoria per il processo #Cucchi . Per Pm sulla morte del giovane ucciso mentre era detenuto c'è stat… - FrancBusinarolo : Un abbraccio affettuoso a @cucchi_ilaria e alla sua famiglia nel giorno della requisitoria del pm al… - FrancoUda65 : RT @ArciNazionale: È in corso il processo bis sulla morte di Stefano Cucchi. Il pm Musarò: 'Primo processo kafkiano. Non fu sciatteria ma u… -