Cozze con biotossine oltre i limiti | stop alla vendita | il richiamo del Ministero della

Cozze contaminate da salmonella : richiamate per rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto, il n°09-09-19 FL, marchio “Cooperativa Miticoltori Spezzini” per rischio microbiologico. Il prodotto, venduto con la denominazione di “Muscolo Spezzino – Prodotto selezionato“, in sacchetti di rete da 2 kg e in confezioni commerciale da 5/10 kg, è risultato contenere batteri patogeni. Nello specifico si tratta della batterio della ...

Sorteggi Europa League 2019 - la Lazio trova gli sCozzesi del Celtic. Roma contro Borussia Moenchengladbach e Basaksehir : Anche Roma e Lazio hanno scoperto quali saranno i loro avversari nella prossima edizione dell’Europa League. Dall’urna di Montecarlo, dopo l’assegnazione dei gironi di Champions League di giovedì, escono squadre di livello per le due società capitoline che partivano entrambe come teste di serie. I biancocelesti, inseriti nel gruppo E, si scontreranno con i Celtic Glasgow, vincitori del campionato scozzese, e i francesi del ...

Ruth Davidson ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore sCozzese : Ruth Davidson ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore scozzese, incarico che ricopriva dal novembre del 2011. Davidson ha motivato la sua decisione citando le difficoltà di gestire la sua vita familiare dalla nascita del suo primo

Dagli affitti in nero alle Cozze abusive : ecco la mappa dei controlli estivi della Gdf : Storie di ordinaria e straordinaria evasione fiscale. Sono quelle raccontate dalla Guardia di Finanza alle prese in questi mesi estivi con il piano straordinario di controlli avviato nel mese di giugno e che si concluderà il prossimo 15 settembre. Dagli affitti in nero allo sfruttamento dei lavoratori, dalle frodi sui carburanti alla contraffazione di prodotti venduti sulle spiagge e nelle città d'arte, ce n’è per tutti i gusti

Calamarata con calamari Cozze e vongole : Calamarata con calamari cozze e vongole Ingredienti 350 g di pasta Calamarata 400 g di calamari 500 g di vongole 1 kg di cozze 300 g di pomodorini 1/2 bicchiere di vino bianco Olio extravergine Prezzemolo 1 aglio Peperoncino Sale Prendete i calamari e li pulite e li tagliate o a pezzettini come ho fatto io o ad anelli come più vi piace e li mettete da parte ora pulite anche le cozze e le vongole da ogni impurità e le versate in una pentola e ...