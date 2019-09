Corda da equilibrismo abusiva tra le montagne | elicottero sfiora incidente

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Francesca Bernasconi Undel soccorso ha schivato unatesa tra le: un equilibrista stava camminando nel vuoto Stava sorvolando le Dolimiti del Brenta, vicino a Madonna di Campiglio, quando ha notato una slackline, lausata dagli equilibristi. Per questo, unè stato costretto a cambiare rotta, per evitare un, che sarebbe potuto finire in tragedia. Infatti, poco sotto le cime del Campanil Basso (alto 2.883 metri) e del Campanil Alto (alto 2.937 metri), era stata piazzata una fune e una persona stava camminando sospesa nel vuoto. Per evitare di creare problemi all'equilibrista e al velivolo, l'di Trentino Emergenza ha dovuto cambiare rotta, segnalando la presenza del cavo ai carabinieri di Bolzano. Il giorno dopo, l'Arma ha inviato un proprioa fare un sopralluogo, per verificare la presenza della fune e ...