Coppa del Mondo di rugby 2019 | gironi | squadre e come vederla in tv

(Di venerdì 20 settembre 2019) Prende il via oggi a Tokyo ladeldi, ormai uno dei più grandi eventi sportivi globali. La partita inaugurale si gioca di sera, che per via del fuso sono le 12.45 italiane, tra Giappone e Russia. La prima edizione asiatica delladeldisi protrarrà fino al 2 novembre per la gioia dei sempre più numerosi fan dell'ovale nel. Nella scorsa edizione, giocata in Inghilterra nel 2015, furono venduti quasi due milioni e mezzo di biglietti e la finale fu vista da 120 milioni di telespettatori.deldie favoriti Ilè diventato uno sport popolare globale: la federazione mondiale Worldstima che l'indotto del torneo può arrivare a 3,6 miliardi di dollari, 400 milioni in più della scorsa edizione che pure ha riscosso un grandissimo successo. L'organizzazione ...

