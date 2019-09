Conte sul litigio Lukaku – Brozovic | “Altri club più bravi a non far emergere notizie

Conte : con Macron uniti sulla Libia : 21.07 sulla Libia abbiamo convenuto che è "fondamentale lavorare costruttivamente insieme e avere il medesimo obiettivo, coinvolgendo tutti i partner. L'obiettivo èla stabilizzazione del paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, incontrando a palazzo Chigi il presidente francese Emmanuel Macron. "Ho anticipato a Macron - ha detto Conte - l'invito per tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale. Lo faremo all'inizio del prossimo anno ...

Macron a Roma da Conte : sul tavolo il piano per superare l'emergenza migranti : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Giuseppe Conte incontra i sindacati : "Giù le tasse sul lavoro - investimenti al Sud" : "Alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti 'verdi', e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima manovra economica". Giuseppe Conte ha inc

Conte ai sindacati : "Le priorità sono la riduzione delle tasse sul lavoro e la lotta all’evasione" : Il Premier Conte, insieme ai Ministri Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo, oggi ha incontrato Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, ovvero i leader dei tre principali sindacati, Cgil, Cisl e Uil. Il Presidente del Consiglio ha spiegato di aver accolto la richiesta di un incontro urgente per "discutere insieme delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell'economia italiana in vista della ...

Manovra : Conte - ‘potenziare misure contro incidenti sul lavoro’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, ha fatto riferimento anche al ‘tema della sicurezza sul lavoro”, garantendo ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil che si tratta di un capitolo “al centro dell’agenda di governo”, e sottolineando la necessità di potenziare le misure in favore della prevenzione dei troppi ...

Eutanasia - il governo Conte rifletta sul termine laicità e ascolti i cittadini rimasti soli : Se davvero Giuseppe Conte e i suoi ministri vogliono dare forma e seguito alla tanto decantata ‘discontinuità’, devono cominciare rimettendo al centro del lessico politico un termine insidiosamente andato in ombra nel corso dell’ultima legislatura: laicità. Non penso alle esibizioni paraconfessionali e madonnare di Salvini, use solo ad aggregare consenso cattolico su base xenofoba. Mi riferisco invece alle parole di Monsignor Bassetti che ha ...

Giuseppe Conte sulla scissione di Renzi : doveva dirlo prima : Il presidente Conte ha ricevuto, ieri sera, una telefonata dal senatore Matteo Renzi, che lo ha informato della sua intenzione di lasciare il Pd e di formare nuovi gruppi autonomi in Parlamento. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.Il presidente Conte, nel corso della telefonata, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli ...

Terremoto Renzi sul Conte bis : “Lascio i democratici - farò un progetto nuovo” : L’ex presidente del Consiglio assicura: “Resta pieno sostegno al governo”. Il partito di Zingaretti ha provato invano fino alla fine a evitare lo strappo

Terremoto Centro Italia - Giuseppe Conte sulla ricostruzione : “Da dicembre non concederemo più proroghe alle domande” : “Il governo non è intenzionato a concedere nuove proroghe” per presentare le domande per la ricostruzione privata. Così il premier Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale nelle aree colpite dal Terremoto del Centro Italia del 2016. “Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate – prosegue – che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni ...