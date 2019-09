Conte prova a rimediare alla promessa non mantenuta da Salvini | “Soldi per straordinari

Italia-Francia : Macron da Conte - si prova a voltare pagina : La visita di Emmanuel Macron a Roma mercoledì 18 settembre, per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il capo del governo Giuseppe Conte, segna un disgelo delle relazioni tra Francia e Italia. L’ultima visita di Macron a Roma risale al gennaio 2018, quando era ancora in carica il governo Gentiloni.Durante il primo governo Conte, i rapporti tra Francia e Italia si sono estremamente rarefatti, con ...

Regione Lazio e Campidoglio - Pd e M5s provano a replicare lo schema che ha portato al Conte 2 : Una convergenza difficile, ma non impossibile che ora ha anche l’avallo del segretario-governatore Zingaretti. Per il momento c’è ancora una certa freddezza, ma le porte sono solo socchiuse. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno provando a replicare in Regione Lazio e al Comune di Roma quanto avvenuto al governo nazionale. A piccoli passi, è vero, ma qualcosa si muove. E la partita non è di poco conto. Da una parte c’è l’ente ...

Conte-bis alla prova dell'Aula : i senatori che votano no alla fiducia : Pina Francone La maggioranza giallo-rossa rischia a Palazzo Madama, dove non mancheranno le defezioni sia tra i pentastellati che tra i dem A rischio è appunto Palazzo Madama, dove l'asse M5s-Pd deve raggiungere i 161 voti. La somma algebrica dei senatori 5s, Pd e Leu fa 162, appena sopra la soglia. Bene, però il pentastellato Gianluigi Paragone e il dem Matteo Richetti hanno fatto sapere che non voteranno sì all'esecutivo. Quindi, ...

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : Pd-M5s alla prova di Palazzo Madama. Ancora proteste leghiste contro Conte : Ottenuta la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Fiducia al Senato : il governo Conte II alla prova del voto di Palazzo Madama : Incassato l’ok alla Camera, l’esecutivo adesso ha pochi voti di vantaggio. L’esito intorno alle 18. Prenderà la parola anche Matteo Salvini. Emma Bonino dice «no»

Il BisConte alla prova del Senato. Segui la diretta : Dopo la fiducia incassata ieri alla Camera (343 voti favorevoli) il governo BisConte affronta oggi la prova del Senato. Il premier aveva già consegnato ieri una sua memoria del discorso tenuto a Montecitorio e quindi l'Aula ha iniziato subito la discussione. La replica di Conte è attesa intorno alle

La "rissa" si sposta al Senato. Governo Conte alla prova dei numeri sulla fiducia : I numeri ci sono, ma vanno testati alla prima prova. Il Senato vota oggi la fiducia al Governo Conte bis. Il premier è stato subito accolto da urla e dal coro “traditore, traditore” da parte di alcuni senatori leghisti. Si è seduto tra i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell’Interno Luciana Lamorgese. La rissa di ieri a Montecitorio troverà quindi con ogni probabilità una sua ...

Conte-bis - oggi la maggioranza alla prova del Senato : Chiedendo la fiducia a Montecitorio, Conte ha invocato una nuova stagione riformatrice dai toni pacati, promettendo il taglio dei parlamentari e una nuova legge elettorale, la revisione dei decreti Sicurezza, Legge di Bilancio senza aumento dell'Iva, tagli al cuneo fiscale, un nuovo Patto di Stabilità

Conte alla prova della fiducia - l’avvocato si riscopre politico : “Ora una stagione riformista” : Oggi alla Camera il voto sul nuovo governo, domani la replica al Senato. Il premier cerca autonomia dai 5S e boccia il capo di Gabinetto voluto dal Pd

Il Conte II alla prova dell’Aula : «Io garante - superiamo le liti» : Lunedì il discorso del premier a Montecitorio. Dalla riforma della Ue alla manovra, le priorità in 20 pagine. E c’è anche una nuova gestione del fenomeno immigrazione, senza abbandonare la linea della fermezza

Il nuovo governo alla prova della fiducia : attesa per il discorso di Conte alla Camera : Cresce la curiosità per le parole del premier che ha annunciato che il suo discorso sarà trasmesso in diretta streaming. Di passato non si parlerà e Salvini, a quanto pare, non verrà nominato. Fuori da Montecitorio la manifestazione organizzata dal leader leghista e dalla Meloni insieme a Giovanni Toti

Governo Conte 2 - Fraccaro : “Reddito e quota 100 non si toccano”. E sull’alleanza con il Pd spiega : “Legge di bilancio sarà banco di prova” : “Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco”. Così il neo segretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera assicura che i soldi per i due provvedimenti, circa 35 miliardi, si troveranno. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta”, ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 stelle ...

Conte bis alla prova su Ue e manovra : C'è chi lo definisce un governo giallo-giallo con una spruzzata di rosso burocratico. Ma non è così. Si tratta di un esecutivo, dal punto di vista cromatico, piuttosto...