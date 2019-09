Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) Richard Stallman (foto: FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images) Per qualcuno è poco più che un ingenuo sognatore, per altri il pioniere di un nuovo modo di concepire l’informatica. Qualunque sia il giudizio sull’eredità intellettuale di Richard Stallman, sarà difficile non pensare al 16 settembre 2019al giorno in cui è finita un’era. Il crociato delha ufficialmente abbandonato la posizione di consulente scientifico al Csail (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) del Mit – l’università a cui era legato fin dal lontano 1971 – e ha al tempo stesso dato le dimissioni da presidente della FreeFoundation, l’organizzazione non-profit che aveva fondato nel 1985. Due decisioni praticamente obbligate, ma che hanno ben poco a che fare con l’informatica. Stallman e il“Presento immediate dimissioni dalla ...

SingolaritaTech : Come un profeta del software libero è rimasto coinvolto nel caso Epstein - gustinicchi : @Zippo88lrr mi copiano il briciolesimo - JTurandot : RT @Affaritaliani: Beppi Grillo profeta del Briciolesimo? Ecco come lo capiremo! -