Come si parla di femminicidio? Lo spiegano Lucia Annibali e Gessica Notaro

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) Rubare è un reato, frodare anche. Uccidere una donna? Sì, però… C’è sempre un ma quando sidi femminicidi o violenza di genere e la condanna difficilmente è netta, a volte perfino dal punto di vista giuridico, quasi sempre da quello morale e dell’opinione pubblica, influenzata anche delle parole errate usate per descrivere i fatti. Dopo l’uccisione della giovane piacentina Elisa Pomarelli da parte di un uomo descritto in un paio di casi dai media gigante buono o persona sensibile, le alzate di scudi sono state numerose, e le riflessioni ritenute necessarie per cambiare nettamente rotta altrettante. Anche perché non si tratta di un caso isolato visto che è di poche ore fa la sconcertante intervista di Bruno Vespa durante Porta a Porta aPanigalli, sopravvissuta per miracolo all’aggressione di un uomo al momento già in libertà, nonostante dal carcere avesse tentato di ...

enpaonlus : Cacciatore muore in un dirupo, cercava di recuperare un cervo abbattuto - enpaonlus : Un delinquente. Come lo sono tutti quelli come lui. Chi parla di sport è complice - CottarelliCPI : Non si parla più di 18 mld di privatizzazioni, ma il nuovo governo vorrebbe incassarne subito 5-6 cedendo quote di… -