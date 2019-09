Come cambiano i numeri dei gruppi parlamentari dopo la nascita di Italia Viva

Tasi-Imu 2020 unificate : Come cambiano le tasse da pagare. La conferma : Tasi-Imu 2020 unificate: come cambiano le tasse da pagare. La conferma A partire dal prossimo anno, le tasse Tasi-Imu, in questo momento distinte, saranno unificate. La conferma arriva direttamente dagli esponenti del governo giallorosso, che – in questo caso – riprendono in considerazione e concretizzano una proposta della Lega, risalente al precedente governo. Vediamo allora più nel dettaglio di che si tratta. Se ti ...

Mutui e prestiti : tassi più bassi con l’intervento della Bce. Come cambiano : Mutui e prestiti: tassi più bassi con l’intervento della Bce. Come cambiano Le nuove linee di politica monetaria prospettate dalla Bce, con il prosieguo del Quantitative easing in testa, avranno importanti conseguenze sul settore dei Mutui. Momento favorevole per nuovi Mutui e surroghe La Bce ha annunciato un nuovo Quantitative Easing, che durerà fino a data da destinarsi; dall’Eurotower si è anche manifestata la volontà di mantenere i ...

Reddito di cittadinanza e Bonus 80 euro confermati dal MeF - Come cambiano : Reddito di cittadinanza e Bonus 80 euro confermati dal MeF, come cambiano Il destino di Reddito di cittadinanza e Quota 100 è a un bivio dopo l’insediamento del nuovo governo giallorosso: che fine faranno le misure “simbolo” di Movimento 5 Stelle e Lega dopo la fine dell’esperienza pentaleghista? Reddito di cittadinanza: le parole di Gualtieri Su entrambe le misure è intervenuto Roberto Gualtieri, il successore di Giovanni Tria al ...

Nadia Toffa - le Iene cambiano tutto : Come la sostituiranno alla conduzione. "Formula Striscia" - i nomi : Sarà la prima stagione delle Iene dopo la tragica scomparsa di Nadia Toffa, prima di Ferragosto. Ma lo storico programma di Italia 1 ha l'obbligo di guardare avanti e sostituire come possibile la giovane, amatissima inviata e conduttrice stroncata dal cancro. Leggi anche: "Cosa c'era nel suo compute

Reddito di cittadinanza e quota 100 - Come cambiano le due misure col nuovo governo Conte : Con la nascita del nuovo governo Conte 2, due misure volute fortemente dal precedente esecutivo rischiano di subire qualche modifica: Reddito di cittadinanza e quota 100 potrebbero essere in parte "migliorate" o, addirittura, si potrebbe arrivare a una chiusura anticipata dell'anticipo pensionistico. Ma le differenze di veduta tra Pd e M5s per il momento rimangono e la sintesi non è ancora stata trovata.Continua a leggere

Sesso - Come cambiano le abitudini degli italiani a letto : italiani a letto: più fedeli, aperti, informati, ma usano troppo poco i contraccettivi. È questa la fotografia scattata da uno studio condotto dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, in occasione dell’imminente Settimana del Benessere Sessuale. Prendendo in considerazione un campione di circa 500 utenti dei social e del sito della Federazione, è stata condotta un’indagine per scoprire qual è l’approccio degli italiani al ...

Formazioni Serie A - Come cambiano gli 11 con i nuovi acquisti : gli schieramenti delle 20 squadre [FOTO] : Formazioni Serie A – Tiene sempre banco il calciomercato. Fioccano le ufficialità, continue le indiscrezioni e i colpi di scena, che la faranno da padrone fino alla chiusura. Nel frattempo, delineati ormai gli schieramenti delle 20 squadre di Serie A. Tra giocatori in odore di cessione e attesa per i nuovi arrivi, si può infatti scoprire come e con chi giocheranno le partecipanti al campionato. In alto, la FOTOGALLERY con ...

Serie A 2019-2020 : tutti i nuovi acquisti delle 20 squadre. Come cambiano le rose e le probabili formazioni : Il conto alla rovescia sta per terminare. La Serie A 2019-2020 prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto e si sta per alzare il sipario su una stagione estremamente avvincente e appassionante. La Juventus sarà anche quest’anno la squadra da battere, reduce da otto scudetti consecutivi. La formazione allenata da Maurizio Sarri si è ulteriormente rinforzata nella seduta di mercato per non mutare lo status quo del torneo nazionale. ...

Bolletta telefono 2019 : Come cambiano le diciture - il provvedimento : Bolletta telefono 2019: come cambiano le diciture, il provvedimento Bolletta telefono: parte l’operazione “trasparenza” dell’Agcom; ecco in cosa consiste l’iniziativa dell’Autorità per rendere la fattura telefonica chiara a tutti gli utenti. Bolletta telefono: perché si vuole cambiare? È stata la stessa Agcom a spiegare, con un comunicato, i punti chiave dello schema di provvedimento che vuole sottoporre a consultazione pubblica: ...

Bollette telefoniche - Come cambiano per indicare costi e servizi più chiaramente : Le Bollette per i consumi telefonici di smartphone e rete fissa di casa dovranno essere più chiare e trasparenti. A dirlo è l'autorità garante per le comunicazioni che ha ridefinito «il contenuto minimo delle informazioni che gli operatori sono tenuti a fornire nel documento di fatturazione, con l'obiettivo di rendere la bolletta telefonica uno strumento di facile consultazione per l'utente» non solo per tenere a posto i conti ma anche per ...

Come cambiano le regole del Pronto Soccorso : Cinque codici numerici (ai quali si possono accostare i "classici" colori) per identificare la gravità del paziente, tempi certi di attesa, gestione del cronico sovraffollamento. È una vera e propria riforma del Pronto Soccorso quella contenuta nell'accordo Stato-Regioni, che recepisce tre parti: le linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, sull'osservazione breve intensiva e sulla gestione del sovraffollamento in Pronto ...