Clima | parte la settimana di azione globale per il pianeta Anche in Italia

Sciopero per il Clima : anche Messina partecipa al Global Climate Strike : anche Messina partecipa al terzo Global climate Strike che dal 20 al 27 settembre riaccende i riflettori sui gravi cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro pianeta. L’obiettivo è sensibilizzare al consumo consapevole, al rispetto dell’ambiente, all’adozione di stili di vita sostenibili. Ad oggi, in Italia sono circa venti le città e le comunità che hanno deciso di rispondere a questa chiamata, con eventi ed iniziative finalizzate ...

Federica Gasbarro è la Greta italiana. Il 21 settembre parteciperà al vertice Onu dei giovani sul Clima : Federica Gasbarro ha 24 anni. Il 21 settembre a New York siederà vicino a Greta Thunberg. Sarà l’unica italiana a partecipare al primo vertice Onu dei giovani sul clima. È nata ad Avezzano e studia biologia. Come ha raccontato in un’intervista al Corriere, è stata Greta a spronarla ad attivarsi per difendere il pianeta. Ho sempre avuto un forte interesse per la natura, ma non mi sono mai messa ...

Venezia - gli attivisti per l’ambiente 7 ore sul red carpet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’emergenza Climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

Emergenza Climatica - l’Italia e la politica devono fare la loro parte : Il nostro unico pianeta sta collassando molto più rapidamente di quanto gli scienziati più pessimisti potessero prevedere. Penso che questo sia il problema, e penso che chi fa politica oggi debba saperlo e lavorare per questo. Ora è l’ultima possibilità che abbiamo come esseri umani per cercare di salvare la Terra dai danni che le abbiamo causato e garantire alle prossime generazioni di vivere su un pianeta abitabile. l’Italia è un piccolo paese ...

Clima : Trump potrebbe non partecipare al vertice Onu : L’Assemblea generale delle Nazioni Unite si aprirà il prossimo mese con un vertice sui cambiamenti Climatici, ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe non partecipare. A guidare la delegazione statunitense dovrebbe esserci Andrew Wheeler, amministratore dell’Agenzia per la protezione ambientale. Secondo indiscrezioni, la situazione potrebbe cambiare con l’avvicinarsi del vertice ma chiunque sarà il ...

Su YouTube la maggior parte dei video nega i cambiamenti Climatici : Protesta contro il cambiamento climatico (foto: Getty images) Cercando “cambiamenti climatici” su YouTube ci sono più probabilità di imbattersi in video che ne neghino l’effettiva e allarmante esistenza. Questo è quello che emerge dallo studio pubblicato da Joachim Allgaier, presidente del Society and Technology, Human Technology Center (HumTec) della Rwth Aachen University di Aquisgrana in Germania. Lo studio fa notare come, sfruttando il ...