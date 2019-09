Clima | la Germania fa sul serio | 54 miliardi entro il 2023 | 100 entro il 2030

Germania : al via maxi-piano da almeno 50 miliardi per la protezione del Clima : La Germania ha da venerdì 20 settembre un Piano per la protezione del clima da 54 miliardi complessivi, senza aumentare il debito pubblico, per il 2023

Cento miliardi per Greta : le misure della Germania per il Clima : Mentre riprendono le proteste dei giovani contro i cambiamenti climatici, la Germania sceglie stanziare fondi per il clima. Berlino, riporta l’Afp, investirà almeno 100 miliardi di euro entro il 2030 “per la protezione del clima e la transizione energetica”.Sul piano cui i partiti tedeschi della coalizione di governo guidato da Angela Merkel hanno trovato un accordo dopo una maratona di negoziati durata oltre 18 ...

Germania - governo trova l’intesa sul piano per il Clima : 50 miliardi fino al 2023 - tariffe su emissioni Co2 anche per trasporti ed edilizia : Il governo di Angela Merkel trova l’accordo sul piano per il clima 2030, un pacchetto di misure che ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas serra in Germania del 55% in un decennio, dai circa 866 milioni di tonnellate di oggi a 563. Il testo – che dopo l’approvazione del gabinetto comincerà ora l’esame parlamentare – dovrebbe contenere misure per 50 miliardi di euro fino al 2023 (ma non ...

Riscaldamento Climatico - in Germania un bond dei cittadini finanzierà gli investimenti verdi : Sarà un maxi piano per proteggere un po’ di tutto:?non solo il clima ma anche l’economia che rischia di entrare in recessione tecnica, la massa di risparmiatori e pensionati. Un pacchetto di provvedimenti e nuovi investimenti per consentire alla Germania di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, riportandosi in linea con traguardi interni, europei e con l’accordo di Parigi

Germania - il governo discute il pacchetto sul Clima : sciopero dei Fridays for Future - a Berlino i manifestanti bloccano le strade – FOTO : Nel giorno in cui anche in Germania migliaia di giovani scendono in piazza per chiedere azione contro i cambiamenti climatici, il governo di Angela Merkel spera di annunciare oggi il “Piano per il clima 2030“, che i rappresentanti della sua coalizione hanno discusso in una riunione fiume durata tutta la notte. A Berlino la mobilitazione è iniziata la mattina presto con un corteo di biciclette partito da Charlottenburg verso ...

Clima : in Germania presentato il piano d’azione per contrastare il cambiamento Climatico : In vista della riunione che il governo tedesco terra’ il 20 settembre prossimo per approvare le nuove misure sulla protezione del Clima, l’Unione cristiano-democratica (Cdu) ha pubblicato ieri, 16 settembre, il proprio piano d’azione per il cambiamento Climatico. Come riferito al quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il documento contiene “le posizioni complete della Cdu in materia di Clima e ...