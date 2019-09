Chiara Ferragni – Unposted sbanca il botteghino Hanno ragione i critici che lo stroncano

Chiara Ferragni fa il botto al cinema e nei bilanci : i ricavi balzano del 78% : L’influencer ha fatto pace col socio di minoranza Pasquale Morgese, che è anche suo partner industriale nella linea «Chiara Ferragni Shoes»

La Vita in Diretta sotto accusa - piovono critiche per il paragone tra Grace Kelly e Chiara Ferragni : Mettere a confronto Grace Kelly e Chiara Ferragni non è stata una mossa vincente per la La Vita in Diretta: sui social sono piovute violente critiche contro questo paragone, considerato scellerato e privo di ogni senso. La nuova edizione de La Vita in Diretta targata Cuccarini-Matano sembra non essere partita sotto la miglior stella. Gli ascolti finora non hanno premiato il programma di Rai1, sconfitto fin dal debutto da Barbara d'Urso con il ...

Chiara Ferragni tradita dal (mini) abito. E scatta l’incidente ‘hot’ : Chiara Ferragni non poteva mancare alle sfilate della Milano Fashion Week e al primo appuntamento dell’evento più glamour del mese scatta subito l’incidente sexy. Chiara, l’influencer italiana più famosa nel mondo che ha da poco presentato il documentario sulla sua vita ‘Unposted’, è arrivata alla sfilata di Alberta Ferretti mano nella mano con la sorella Valentina, che sta seguendo le sue orme. E che ha sfoggiato un nuovo colore di capelli: si ...

Sbanca il documentario «Chiara Ferragni unposted» : Ha incassato oltre mezzo milione di euro il film di Alessandra Amoruso sull’influenecer italiana più celebre. È il miglior debutto per una pellicola italiana nel 2019. Il film rimane in sala solo tre giorni e poi su Amazon

Chiara Ferragni svela perché ha chiuso per sempre con Pozzoli : il retroscena : perché Chiara Ferragni ha chiuso con Riccardo Pozzoli? Il documentario Unposted scioglie questo mistero una volta per tutte e svela un retroscena sulla rottura fra i due. Pozzoli e la Ferragni sono stati legati per diversi anni, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo, così tanto che spesso Riccardo viene indicato come colui che “ha creato Chiara”. Un’etichetta che è sempre stata stretta alla fashion blogger e che ...

Chiara Ferragni sull'ex Riccardo Pozzoli : "Voleva vendere 45% società alle mie spalle" : Dietro il successo di Chiara Ferragni c'è lui: si chiama Riccardo Pozzoli ed è stato per anni il fidanzato dell'attuale moglie di Fedez, il cervello dietro The Blonde Salad. Ad un certo punto si sono lasciati ma hanno continuato a collaborare, fino a quando non è accaduto qualcosa di molto scorretto.Lo spiega la stessa Ferragni nel suo biopic Chiara Ferragni Unposted, attualmente al cinema. Scrive il settimanale Gente: “Poche parola Chiara ...

Box Office Italiano - Chiara Ferragni Unposted esordisce con € 513.550 e vola al primo posto. 51.300 biglietti in un solo giorno : Box Office Italia 17 settembre 2019: Chiara Ferragni Unposted al primo posto con €513.550 C’era da aspettarselo. Il fenomeno Chiara Ferragni colpisce anche al box Office. L’esordio di ...

Chiara Ferragni vola al box office : 50mila spettatori e mezzo milione di incassi in 24 ore : Oltre mezzo milione di euro in sole 24 ore. E per di più in un giorno lavorativo. Un debutto vincente per il film “Chiara Ferragni: unposted”. Il documentario sulla blogger e influencer italiana nel primo dei tre giorni di programmazione ha incassato 513.543 euro. Oltre 50mila persone sono accorse a vedere il film che racconta la vita dell’imprenditrice digitale di 32 anni.Questo risultato, assolutamente inedito per un ...

«Chiara Ferragni - Unposted» - la recensione senza spoiler : Una ragazza chiede a un tatuatore se il suo nuovo piercing, ora che è diventata mamma, le farà male. Poi si sdraia, si fa coraggio e si ripete: «I tuoi follower saranno fieri di te». E’ Chiara Ferragni nella prima scena di Chiara Ferragni – Unposted, il documentario firmato da Elisa Amoruso presentato oggi a Venezia 76 per poi uscire in sala il 17, 18 e 19 settembre e, più avanti, su Amazon Prime Video. In ...