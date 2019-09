Cessione Sampdoria | i tifosi annunciano una nuova contestazione contro Ferrero | il

Cessione Sampdoria - Ferrero pungente : “Se uno vuole una squadra - la compra e se ne va. Cerchiamo di chiudere” : Cessione Sampdoria, esce allo scoperto il presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Queste le sue parole a ‘La Domenica Ventura’ su Rai 2. “All’alba dei miei 150 anni, in cui ho venduto e comprato molte cose, penso che se uno vuole una squadra, fa un prezzo, la compra e se ne va. Come ha fatto Commisso con la Fiorentina, ha dato i soldi e ‘arrivederci e grazie’. Se ho chiesto 100 milioni? Io non ho ...

Cessione Sampdoria - nuovo striscione contro Ferrero : prosegue la contestazione : Cessione Sampdoria – Nuova protesta dei tifosi della Sampdoria contro l’attuale proprietà, quella di Massimo Ferrero. E’ ormai nota la vicenda della Cessione della società con il gruppo Vialli, che sembra sempre vicino all’acquisto, ma poi non se ne fa niente. Negli ultimi giorni le parti sembrano essersi nuovamente avvicinate. Oggi, un nuovo striscione di contestazione è stato affisso dai tifosi esasperati. A ...

Cessione Sampdoria - svolta Garrone : “ho preso un impegno…” : Cessione Sampdoria – “Io ho preso un impegno, a condizione che Ferrero e il Gruppo Vialli trovino la quadra. Certe cose le sapete meglio voi di me che sono sostanzialmente spettatore di questa operazione”. Sono le dichiarazioni del’ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone intervenuto all’emittente televisiva Primocanale. Arrivano dunque conferme alle indiscrezioni di qualche ora fa, c’è ancora ...

Cessione Sampdoria - Vialli cerca casa ma per la fumata bianca sarà decisivo Garrone : Cessione Sampdoria – Sono ore calde in casa Sampdoria, si decide il futuro del club blucerchiato. La Cessione del club ha inevitabilmente condizionato la stagione che è da poco iniziata, in primo lungo la dirigenza non ha convinto sul mercato, la squadra sembra essersi indebolita rispetto alla scorsa stagione, sono andati via due calciatori chiave come Andersen e Praet e che non sono stati rimpiazzati con calciatori ...

Le notizie del giorno – Tragedia nel calcio - le ultime di calciomercato - novità sulla Cessione della Sampdoria : Tragedia NEL MONDO DEL calcio – Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della Nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto (LA NOTIZIA ...

Cessione Sampdoria - significative le parole di Mantovani sulle tempistiche della trattativa : Cessione Sampdoria, a Radio Kiss Kiss ha parlato l’ex presidente blucerchiato Enrico Mantovani, numero uno del club dal 1993 al 2000. Sono giorni decisivi: entro venerdì si aspetta l’offerta definitiva dai due magnati Jamie Dinan e Alex Knaster che finanziano l’operazione. Il presidente Massimo Ferrero chiederebbe una cifra intorno ai 95 milioni. “Il fatto che Vialli abbia scelto la Samp – dice Mantovani ...

Cessione Sampdoria - svolta in arrivo : l’indizio social di Fausto Zanetton [DETTAGLI] : Cessione Sampdoria – Sono ore caldissime in casa Sampdoria per il futuro del club, entro fine mese scadrà l’esclusiva riservata la gruppo guidato da Gianluca Vialli per l’acquisto del club, per la prossima settimana è prevista la proposta definitiva con le relative cifre dell’affare, la cordata finanziata dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan dovrà colmare il gap tra la domanda del presidente Ferrero e ...

Cessione Sampdoria - paura per Ferrero : blitz dei tifosi in un ristorante [DETTAGLI] : Momenti di paura e ansia quelli che ha vissuto all’ora di pranzo il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. La situazione di stallo sulla Cessione del club alla cordata di imprenditori guidata da Gianluca Vialli ha esasperato i tifosi doriani che si sono radunati fuori dal ristorante dove il patron blucerchiato stava pranzando. La situazione è stata risolta dalla sicurezza privata del presidente e dall’intervento della Digos. ...

Le notizie del giorno – Infortunio Chiellini - Icardi shock e Cessione della Sampdoria : “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. E’ questo il testo del maxi striscione con la foto di Vialli, Dinan, Knaster appeso fuori dalla sede della Sampdoria nel giorno del CdA del club ligure. Era presente anche il presidente Massimo Ferrero. Bocche cucite all’uscita da parte di tutti. E’ durato poco più di un’ora. Il tema della cessione non sarebbe stata però all’ordine del giorno. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Infortunio Pavoletti, tegola ...

Cessione Sampdoria - i tifosi ribadiscono la loro posizione : striscione pro Vialli : “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. E’ questo il testo del maxi striscione con la foto di Vialli, Dinan, Knaster appeso fuori dalla sede della Sampdoria nel giorno del CdA del club ligure. Era presente anche il presidente Massimo Ferrero. Bocche cucite all’uscita da parte di tutti. E’ durato poco più di un’ora. Il tema della Cessione non sarebbe stata però all’ordine del giorno. I tifosi hanno comunque ...

Cessione Sampdoria - gruppo Vialli visita il centro sportivo di Bogliasco : Cessione Sampdoria, prosegue la trattativa tra il gruppo Vialli e il presidente Massimo Ferrero. Come previsto, questa mattina c’è stata la visita al centro sportivo di Bogliasco dove si allenano prima squadra e giovanili. Non c’era l’ex calciatore ma erano presenti due magnati James Dinan e Alex Knaster, insieme a Fausto Zanetton, co-fondatore con Vialli della piattaforma Tifosy. Sono rimasti circa un’ora e poi ...

Cessione Sampdoria - conclusa la cena con il gruppo Vialli : tutti i dettagli : Cessione Sampdoria – La Sampdoria si prepara per la seconda giornata di campionato, l’obiettivo è riscattare il ko casalingo contro la Lazio. A tenere banco è anche il futuro del club, nelle ultime ore importanti novità, il gruppo di Gianluca Vialli ha concluso la giornata con una cena nella zona di Boccadasse, presenti i due finanziatori dell’operazione per l’acquisto della Sampdoria Jamie Dinan e Alex Knaster, ...

Cessione Sampdoria - il gruppo Vialli a Genova? Ferrero : “Qui solo per una semplice visita informale” : Cessione Sampdoria, prosegue la trattativa per il passaggio del club dall’attuale presidente Massimo Ferrero al gruppo guidato da Gianluca Vialli. A tal proposito, il numero uno dei blucerchiati ha voluto fare alcune precisazioni in merito alla presenza dei rappresentanti della cordata nella città ligure. “Erano qui solo per una semplice visita informale – le parole all’Ansa di Ferrero – In tanti mi stanno ...

Cessione Sampdoria - Ferrero sbotta : “è la barzelletta dell’estate - non vedo l’ora che finisca questa tarantella” : Il presidente della Sampdoria è tornato a parlare della Cessione della società, auspicando una rapida conclusione di questa vicenda La questione relativa alla Cessione della Sampdoria continua a tenere banco, la trattativa tra Massimo Ferrero e il gruppo di imprenditori capeggiato da Gianluca Vialli prosegue, ma al momento è lontana da una conclusione. AFP/LaPresse Il numero uno blucerchiato ha provato a fare chiarezza nella serata di ...