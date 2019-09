Cento miliardi per Greta | le misure della Germania per il clima

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Mentre riprendono le proteste dei giovani contro i cambiamentitici, lasceglie stanziare fondi per il. Berlino, riporta l’Afp, investirà almeno 100di euro entro il 2030 “per la protezione dele la transizione energetica”.Sul piano cui i partiti tedeschicoalizione di governo guidato da Angela Merkel hanno trovato un accordo dopo una maratona di negoziati durata oltre 18 ore.Nessun debito per finanziare la misura: la Grosse Koalition manterrà il pareggio di bilancio anche nel varare il pacchetto. Lo rende noto la Dpa citando fonti di governo.I provvedimenti del governo tedesco che ha raggiunto l’accordo dopo una lunga trattativa - spiega la Dpa - comprendono, tra l’altro l’introduzione dal 2021 del sistema del commercio dei certificati di emissione, come in Ue. Dal 2021 inoltre la ...

