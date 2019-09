Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ha fatto molto discutere l'imposizione deiaididurante il suo ultimo tour, che ha appena debuttato a New York. Una presa di posizione drastica, quella della popstar, che mette il pubblico nelle condizioni di seguire lo show senza altro ausilio se non quello dei propri occhi e delle proprie orecchie. Giusto o meno che sia l'artista a decidere come il pubblico debba guardare uno spettacolo, se lo spettatore possa o meno scattare una foto o girare un video, se debba preferire trascorrere quelle ore a guardare ed ascoltare o cercare di registrare ciò a cui assiste è una questione discussa e non facile da dirimere. Anche perché i maligni possono pensare - a ragione - che sia non solo un modo per rendere più godibile lo show a chi guarda e a chi lo fa, soprattutto in una cornice intima come quella dei teatri, ma anche un modo per controllare i ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Cellulari vietati ai concerti di #Madonna, ma non tutti obbediscono e lei bacchetta i furbetti dello smartphone (video) #… - OptiMagazine : Cellulari vietati ai concerti di #Madonna, ma non tutti obbediscono e lei bacchetta i furbetti dello smartphone (vi… -