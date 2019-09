C' è stato un grosso incendio in un' industria di cannabis light nel Milanese Grave il

Fonte : agi

(Di venerdì 20 settembre 2019) A far partire le fiamme può essereun banale errore, la classica cicca di sigaretta o un condizionatore guasto, ma su questo non c'è ancora nessuna certezza; è invece chiaro quello che è successo immediatamente dopo: le fiamme hanno raggiunto circa 5mila bombolette di butano stoccate nel capannone, che sono esplose provocando danni anche alle finestre delle ditte vicine. E' così che è andata a fuoco oggi pomeriggio intorno alle 15:45 una ditta di prodotti derivanti dalla canapa a Trezzano sul Naviglio, alle porte sud di Milano. La Tree of Light lavorava e commercializzava prodotti destinati poi a rivenditori e tabaccai. Sono state proprio le bombolette contenenti il gas a causare l'esplosione dirompente, che è stata sentita in tutto l'area circostante; quindi le fiamme che si sono alzate per 10 metri. Il butano, usato per estrarre l'olio di cannabis light, che viene ...

