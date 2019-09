Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2019) Aldosul Corriere della Sera propone una sua considerazione sul tema degli, da quelli appena arrestati per l0inchiesta della Juventus, fino a Vittorio Boiocchi e Franco Caravita che sipestati nella Curva Nord dell’Inter.malvissutirispolvera il suo tifoso juventino e il suo passato di giovane tifoso allo stadio Ho pensato a quando da ragazzo frequentavo la curva juventina, che allora si chiamava Filadelfia. Era piena di ragazzi come me. Certo, c’erano personaggi border line. «Gente che gira di notte» li avrebbe definiti Manzoni. Non per sottolineare che una volta gli stadi fossero luoghi di santità, ma di gioventù e di ragazzi che condividevano una passione Oggi di giovani allo stadio se ne vedono sempre meno. Il tifo è diventato un business: spaccio di droga, bagarinaggio, con il seguito consueto di intimidazioni. Bene ha ...

napolista : Cazzullo (Corsera): gli #ultras sono tutti vecchi - ilNapolista -