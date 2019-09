Catania | morto l’arcivescovo Bommarito | celebrò la messa di Papa Wojtyla contro i mafiosi

Catania : bimbo morto in auto - corpo restituito alla famiglia : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Il corpicino del piccolo Leo, il bimbo di due anni morto ieri mattina dopo essere stato dimenticato in auto dal padre, è stato restituito alla famiglia. Il padre, un ingegnere che lavora all'università di Catania, è indagato per omicidio colposo. Un atto dovuto.

Palermo, 20 set. (AdnKronos) – Il corpicino del piccolo Leo, il bimbo di due anni morto ieri mattina dopo essere stato dimenticato in auto dal padre, è stato restituito alla famiglia. Il padre, un ingegnere che lavora all'università di Catania, è indagato per omicidio colposo. Un atto dovuto.

Catania - Leonardo morto a 2 anni dimenticato in auto dal papà : “Figlio mio - cosa ti ho fatto” : È distrutto dal dolore Luca Cavallaro, papà del bambino morto ieri a Catania dopo essere stato dimenticato in auto e sotto al sole nel parcheggio dell'Università, dove il genitore lavora: "Leonardo, cosa ti ho fatto?". I medici, tra cui anche il nonno materno, endocrinologo al Policlinico, hanno provato per 37 minuti a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare: "Ricordo solo di essere uscito di casa e di averlo sistemato nel seggiolino. Poi, ho ...

Catania - ritrovato morto il sub 64enne disperso da ieri 29 luglio in mare : Paolo Finocchiaro, di 64 anni, era scomparso ieri 29 luglio nelle acque del porto di Catania, dove intorno alle ore 17:00 si era recato per una battuta di pesca. Non era la prima volta che si immergeva in quella zona, quella del lato est del porto del capoluogo etneo. Purtroppo, per cause tutt'ora in corso di accertamento, pare che il subacqueo abbia avuto dei problemi a risalire in superficie, in quanto in mare c'erano delle onde molto alte, ...

In 8 su un'Alfa 147 si schiantano a Catania - 1 morto e 4 bambini feriti : In otto su una berlina: è finita in tragedia la gita di un gruppo di romeni che si è schiantato a bordo di un'Alfa 147 contro un guardrail della rampa sopraelevata dell'Asse dei servizi di Catania. Uno degli otto passeggeri è morto e gli altri 7, tra cui 4 bambini, sono stati ricoverati, alcuni in gravi condizioni. In 4 sono ricoverati all'Ospedale Cannizzaro di Catania e nessuno è in pericolo di vita. La ...