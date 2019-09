Catania | lascia il figlio in auto e va al lavoro | bimbo morto

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Avrebbe dovuto accompagnare ilall'asilo, ma quella mattina qualcosa lo ha distolto e si è recato direttamente al. Una dimenticanza fatale per un ingegnere 43enne che lavora in amministrazione all'Università di. Una dimenticanza che è costata la vita alletto di 2 anni, seduto sul seggiolino. Il piccolo è rimasto per 5 lunghe ore in. I finestrini erano chiusi. La vettura è rimasta sotto il sole cocente di un settembre caldo, sì perché afa caldo ancora, fa molto caldo. Il calore eccessivo ha stroncato il, l'ha soffocato. Vana la corsa all'ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del minore. La telefonata della madre La prima ad accorgersi che qualcosa non stava andando per il verso giusto era stata la madre del. Era stata proprio lei a chiamare il marito, chiedendogli perché il piccolo non fosse stato ...

