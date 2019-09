Castelli Romani | confiscati 3 | 5 mln di euro a noto pregiudicato

Notte Europea dei Ricercatori 2019 : 3 eventi nell’area dei Castelli Romani : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) scende in campo venerdì 27 settembre per la Notte Europea dei Ricercatori – insieme ad altre Delegazioni dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) – per raccontare al pubblico come gli astrofili studiano gli astri e come contribuiscono all’avanzamento delle conoscenze scientifiche. L’Associazione, attivamente impegnata nella promozione e diffusione della cultura astronomica da oltre 20 ...

Regione Lazio : a Ospedale Castelli Romani altri 52 posti letto : Roma – Con il decreto del commissario ad acta Nicola Zingaretti numero 321 dell’1 agosto 2019 sono stati aumentati di 52 unita’ i posti letto in dotazione al nuovo Ospedale dei Castelli di cui 48 posti letto ordinari e i restanti 4 in day surgery. Per quanto riguarda i 48 posti letto ordinari: 15 sono per la medicina generale, 11 per la medicina d’urgenza, 10 per la cardiologia, 4 per neonatologia, 4 per day surgery, 3 ...