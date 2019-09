Caso Cucchi | la requisitoria del pm | E' stato pestato | non mangiava per il

Caso Cucchi - l'accusa del pm Musarò : "Primo processo kafkiano - fu scientifico depistaggio" : Giovanna Pavesi Nella requisitoria, pm Musarò ha ricostruito tutti i passaggi della storia giudiziaria della morte del geometra 31enne: "Non possiamo fare finta che, quella notte, non sia successo niente e non capire che si stava giocando una partita truccata" "Il primo processo, quello che vedeva imputati per il pestaggio di Stefano Cucchi tre agenti di polizia penitenziaria, fortunatamente sempre assolti, è stato un processo ...

Caso Cucchi - il pm : “Primo processo kafkiano - è stato depistaggio dell’Arma non sciatteria” : La requisitoria dell’accusa nel processo bis in assise contro cinque carabinieri: «Stefano fu pestato». Il testimone: «Era uno scheletro, sembrava un cane bastonato, roba che neanche ad Auschwitz»

Punizioni al testimone chiave del Caso Cucchi. L’Anac accusa sei alti ufficiali dei carabinieri : Dossier dell’Autorità anticorruzione: «Ingiustificati i trasferimenti dell’appuntato che accusò i colleghi»

Caso Cucchi - procedimento contro chi trasferì Casamassima : Roma, 14 set. (AdnKronos) – Sulla vicenda Cucchi adesso irrompe l’Anac. A quanto apprende l’Adnkronos l’organismo di controllo anticorruzione, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di esponenti del Movimento cinque stelle e del Gruppo Misto, ha riscontrato irregolarità nella gestione del trasferimento dell’appuntato dei carabinieri Riccardo Casamassima, diventato “supertestimone” dell’inchiesta ...

Caso Cucchi - l'appello del carabiniere Casamassima a Di Maio : «Aiutatemi - mi hanno tolto i soldi e non mi fanno stare vicino alla famiglia» : «Dopo la crisi di governo, occupatevi anche della mia situazione: sono stato trasferito e isolato per aver detto la verità». Mentre Luigi Di Maio dedica una lettera aperta a...

Natale Hjorth - l'americano nomina come avvocato il super-legale del Caso Cucchi : l'obiettivo - a processo : Il suo avvocato afferma che «Finnegan Lee Elder è sconvolto e provato». Durante la conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri di Roma è emerso che venerdì, mentre si trovava nella caserma dell' Arma di via In Selci, l' omicida del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega avrebbe perfino ver

Ingaggiato il legale del Caso Cucchi. Killer senza vergogna : "Ma è morto?" : Nino Materi Elder Lee al college aggredì due studenti. Fu processato, ma se la cavò Colazione, pranzo e cena. In carcere la vita è scandita dal rancio. Gesti meccanici e parole scontate: «Ecco il vassoio», «Grazie». È il mantra all'ora del pasto, quando il cibo offre un'illusione di normalità anche a chi vive dietro le sbarre. Ma neanche questa regola vale per i due giovani americani che hanno ucciso il vicebrigadiere: loro quel ...

Carabiniere ucciso - il fermato che è stato bendato nomina avvocato del Caso Cucchi : Cambia il difensore di Christian Gabriel Natale Hjorth, uno dei cittadini americani fermati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Si tratta di Francesco Petrelli, già legale di Francesco Tedesco, il Carabiniere imputato di omicidio preterintenzionale nella vicenda di Stefano Cucchi e che ha accusato gli altri due militari coimputati nel processo del pestaggio del geometra romano morto nel 2009. Intanto ...

Caso CUCCHI/ Un processo dal significato politico e culturale - che condiziona l'Arma : CASO CUCCHI senza fine, si apre a novembre un quarto processo che coinvolge questa volta alcuni vertici dell'Arma dei Carabinieri