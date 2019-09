Carmen Consoli in Tour Mondiale | si parte da Cuba

Annunciato l’Eco di Sirene World Tour di Carmen Consoli - nuove date da Cuba a New York : Dopo aver trascorso l'estate in giro per l'Italia, il nuovo Tour mondiale di Carmen Consoli porterà la cantantessa e le sue canzoni sui palcoscenici di grandi città oltre l'Atlantico. La sua Tournée Eco di Sirene supererà i confini europei con una serie di date nelle Americhe e a Cuba: il nuovo Tour europeo di Carmen Consoli, in partenza a novembre 2019, andrà in scena a L'Havana, Santiago del Cile, New York, Boston, Miami, Los Angeles e San ...