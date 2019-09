Carige | ok all' aumento di capitale Assemblea | Malacalza assente

Carige - Modiano all’assemblea dei soci ricorda : “Svalutare di 200 milioni il portafoglio crediti senza paracadute fu scelta drammatica” : E’ il giorno dell’assemblea straordinaria dei soci di Banca Carige. I soci devono votare l’aumento di capitale da 700 milioni di euro decisivo nell’operazione di salvataggio da 900 milioni complessivi dell’istituto ligure. Ad aprire i lavori, il commissario straordinario di Carige, Raffaele Lener, che assume le funzioni del presidente. Gli azionisti rilevanti a libro soci sono attualmente Malacalza Investimenti, con il 27,555% (Vittorio ...

Carige all’ultimo bivio - Malacalza : “Cosa faremo? Siamo gente misteriosa” : “Sono qui come piccolo azionista, non so cosa farà la Malacalza Investimenti“. Se qualcuno si aspettava una dichiarazione programmatica dell’uomo del giorno, si sbagliava di grosso. Vittorio Malacalza si è presentato all’assemblea che dovrà decidere se salvare o sommergere Carige con il solo peso azionario di un piccolissimo risparmiatore, ha perfino rinunciato a prendere la parola nel corso dell’assise e poco prima ...

Carige - l’assalto dei piccoli azionisti all’assemblea che salverà o liquiderà per la banca : C’è chi è venuto per cercare di capire, chi perché ha capito e non vuole mollare e chi vuole semplicemente esprimere tutta la sua rabbia per il tradimento di Carige. Ci sono i curiosi, gli attoniti, gli spaventati, gli arrabbiati. Clienti, azionisti e dipendenti. E’ una variegata folla quella che fin dal mattino ha preso d’assalto il Tower Airport Hotel di Genova nel giorno dell’assemblea che dovrà decidere se spegnere la ...

Carige - arriva il giorno della verità per la banca genovese che rischia il fallimento : Genova avrà ancora una banca? Si avvicina l’ora della verità per la tormentata Cassa di Risparmio del capoluogo ligure che attende per venerdì 20 settembre il verdetto degli azionisti sull’aumento di capitale da 900 milioni di euro, dove l’unico piano b è la liquidazione. Il pallino è ancora una volta nelle mani di Vittorio Malacalza da Bobbio. Lui che era partito sessant’anni fa dalla provincia di Piacenza vendendo ...

Carige - dall’Istituto di credito sportivo 20 milioni per la messa in sicurezza : L’Istituto di credito sportivo sale ufficialmente a bordo dell’operazione di messa in sicurezza di Carige. Il cda si è riunito ieri mattina per riprendere il processo decisionale rimasto aperto...

Carige - ok del Fondo interbancario alla conversione del bond in azioni. È solo il primo passo : la Bce aspetta un piano entro giovedì 25 : primo passo dell’estremo tentativo di salvataggio di Banca Carige, dopo che è sfumato l’ingresso del Fondo Blackrock. L’assemblea dello schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi, a cui aderiscono i principali istituti, ha dato il via libera alla conversione del bond da 313 milioni di euro in azioni dell’istituto, per rafforzarne il capitale. Ora si riuniranno anche il consiglio dello schema volontario e il ...