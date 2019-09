Carige | Conte | ‘soluzione senza dispendio fondi pubblici | preservati posti lavoro’

**Carige : Conte - 'promesso soluzione mercato - così è stato'** : Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Su Banca Carige avevamo promesso una soluzione di mercato e così è stato. In questo modo è stata preservata e rilanciata un’azienda che è un prezioso polmone finanziario per la Liguria e per i suoi cittadini". Lo rivendica in un tweet il premier Giuseppe Conte.