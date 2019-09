Carige | arriva il giorno della verità per la banca genovese che rischia il fallimento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Genova avrà ancora una? Si avvicina l’oraper la tormentata Cassa di Risparmio del capoluogo ligure che attende per venerdì 20 settembre il verdetto degli azionisti sull’aumento di capitale da 900 milioni di euro, dove l’unico piano b è la liquidazione. Il pallino è ancora una volta nelle mani di Vittorio Malacalza da Bobbio. Lui che era partito sessant’anni fa dalla provincia di Piacenza vendendo sanitari con la ditta di famiglia e come ultima avventura imprenditoriale ha scelto di scalare una delle banche più antiche del mondo, con un investimento complessivo di oltre 400 milioni di euro, poco più di quanto gli era fruttata la guerra in Pirelli con Marco Tronchetti Provera. “Ero il miglior venditore di cessi”, sintetizzò così i suoi primi passi da imprenditore scherzando in un’intervista al Sole 24 Ore nell’estate del 2015, alla ...

