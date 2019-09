Carige all’ultimo bivio | Malacalza | “Cosa faremo? Siamo gente misteriosa”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Sono qui come piccolo azionista, non so cosa farà laInvestimenti“. Se qualcuno si aspettava una dichiarazione programmatica dell’uomo del giorno, si sbagliava di grosso. Vittoriosi è presentato all’assemblea che dovrà decidere se salvare o sommergerecon il solo peso azionario di un piccolissimo risparmiatore, ha perfino rinunciato a prendere la parola nel corso dell’assise e poco prima delle 14 ha lasciato la sala. La quota di famiglia che controlla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con il 27,5% non è comunque venuta con lui. Un’assenza che pesa. Non poco, visto che influenza decisamente il quorum assembleare: senza laInvestimenti la ricapitalizzazione da 900 milioni della banca ha qualche chance di passare. Con, invece, ha scarsissime possibilità di essere approvata senza con il placet della famiglia ...

