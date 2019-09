CAOS LIBIA Il multilateralismo della Cina dà fastidio a Trump e Macron

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 20 settembre 2019) Nel conflitto libico la, pur giocando un ruolo tutt'altro che marginale, si muove con estrema prudenza e cautela dietro le quinte

GranataUmberto : macron parla di pacificazione in libia e redistribuzione migranti. domanda :ma chi ha creato il caos in libia se no… - sprto : @bellaconlanima @PatriziaPiva8 Vabbè,sorvoliamo su sua inciviltà! Parliamo di qualche migliaia all' anno,incidono p… - AnnaMariaCastel : RT @sprugoa: Come fa' il Tg2 a dire 'cugini d'oltralpe' hanno abbattuto l'aereo di Ustica, hanno creato le premesse dei clandestini ucciden… -