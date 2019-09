Campidoglio | strade Roma invase da Ferrari | auto d’epoca sfilano da 20 a 22 settembre

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019)– Sono arrivate aottantacinqueper la terza edizione della “Cavalcade Classiche”, l’evento internazionale che porta collezionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo alla scoperta delle eccellenze italiane. Da oggi fino al 22protagoniste assolute della manifestazione, che per la prima volta fa tappa nella Capitale, le vetture che hanno fatto la storia dell’mobilismo internazionale, fra le quali le celebri 750 Monza del 1954, la 500 TRC del 1957 e la 275 GTB del 1964. Nella tre giorni organizzata dalla Casa di Maranello con il patrocinio diCapitale, gli equipaggi giunti da Europa, Stati Uniti, Medio ed Estremo Oriente, Nuova Zelanda e Australia percorreranno leconsolari, toccheranno la campagnana, il Parco archeologico dell’Appia Antica e altri paesaggi suggestivi del territorio laziale per poi tornare a...

