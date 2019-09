Campidoglio | la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019)Capitale della. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventili, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 23 al 29 settembre, nei, nei teatri.o I. Alla Biblioteca Enzo Tortora, in via N. Zabaglia 27b, giovedì 26 alle 17 presentazione del libro di Toni Mavilia Insensato viaggio. Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in Piazza dell’Orologio 3, mercoledì 25 alle 17.30 presentazione libro Valeria Viganò Sulle amazzoni, Iacobelli editore. Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, fino a martedì 24 mostra documentaria, frutto di un progetto di ricerca storica di Vito Ailara e Massimo Caserta, Il confino politico a Ustica nel 1926-1927. Sono ripresi, inoltre, gli appuntamenti delle visite guidate e ...

retesoletv : Addio a Francesca Jacobone di @ZetemaCultura, in Campidoglio la camera ardente. Qui le immagini:… - retesoletv : Il @TEATROPATOLOGIC in Sudafrica a fine mese: incontro in Campidoglio con @virginiaraggi. Online il servizio:… - maxgobbi : Eventi, mostre, incontri dal territorio nella settimana dal 16 al 22 settembre -